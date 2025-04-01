英基學費｜平均加4.8%待當局批准　清水灣雅柏國際幼稚園擬加9.9%

英基學校協會宣布，屬下15間中小學來年加學費，平均加幅4.8%，七間獨立私校加幅介乎5.8%至9.9%，是連續第4年加學費。協會指，有關調整有待教育局審批，又稱香港的經濟與世界其他地方一樣，持續面對不確定性，校方會謹慎理財。



英基學校協會宣布，屬下15間中小學來年加學費，平均加幅4.8%。（資料圖片）

英基學校協會宣布，屬下15間中小學來年加學費，平均加幅4.8%。（資料圖片）

英基學校協會昨日（3月31日）向家長發信，指董事會已批准了下一學年的預算，並批准來年學費4.8%的加幅，惟仍待教育局審批。屬下15間中小學的整體小學部1年級至6年級（Year 1至Year 6），學費將由本學年132,500元，加至139,000元，加幅4.9%。中學部的7至10年級，由173,900元加7,200元至181,100元，加幅4.1%。

獲政府資助的中學第11年級，學費由152,200元加至159,400元；12至13年級，每年加7,500元學費，是實質加最多學費的級別，一年學費為167,600元。

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另外，協會又宣布七間私營獨立學校來年同樣加價，其中智新書院小學第1班至第6班學費擬上調至162,100元，中學第7班至第13班擬增至介乎213,600至215,300元，整體學費加幅為5.9%；啟新書院中小學各級亦計劃加至148,100至195,700元，加幅為4.8%

5間英基國際幼稚園加幅則介乎6.3%至9.9%，最高是清水灣的英基雅柏國際幼稚園，2025/26學年全年學費擬增至介乎103,000元至119,700元，按年增9.9%；其次是英基烏溪沙國際幼稚園，加幅8.4%，全年學費擬增至111,400元。

英基行政總裁Belinda Greer在信中，香港及全球經濟持續面對不確定性，校董會在審視來年財政預算時，已力求在擁有足夠資源以招聘及留住優秀教師，以及將學費調整在合理水平之間取得平衡。校方會持續審慎理財，並透過控制成本，確保每一分錢花在學生身上。