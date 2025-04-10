中電資助最多$2800換變頻冷氣機　名額1750個　附申請日期詳情

中電公布，透過「中電社區節能基金」撥款500萬港元，推出「變頻冷氣機更換資助計劃」，資助長者家庭、低收入家庭和殘疾人士更換窗口式變頻冷氣機。計劃今日（10日）起接受申請，資助名額有1,750個。



在資助計劃下，每部窗口式變頻冷氣機最高可獲售價連安裝費的7成或上限2,800元資助，以較低者為準。合資格家庭每戶最多可更換 2 部窗口式變頻冷氣機。



中電今日（10日）公布，透過「中電社區節能基金」撥款500萬港元，推出「變頻冷氣機更換資助計劃」，資助長者家庭、低收入家庭和殘疾人士更換窗口式變頻冷氣機。（中電提供）

中電表示，資助計劃只適用於更換指定型號且擁有一級能源標籤的窗口式變頻冷氣機，計劃下有超過60個型號的窗口式變頻冷氣機可供選購，並須經由中電客戶服務中心 / 「度度賞」平台選購。指定型號的窗口式變頻冷氣機的詳情可參閱「度度賞」網頁。中電提醒，安裝地址必須與申請人的供電地址相同，資助名額有限，先到先得。

▼ 申請資格 ▼



申請人必須是香港居民，以及持有香港居民身份證不少於一年，並為中電住宅電力賬戶的持有人。申請人或其家庭成員須符合以下其中一項資格：

．年滿65歲或以上的長者， 並正在領取綜合社會保障援助或長者生活津貼

．低收入家庭，並正在領取在職家庭津貼 / 綜合社會保障援助 / 全額學校書簿津貼 / 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費

．殘疾人士，並正在領取殘疾人士登記證 / 綜合社會保障援助計劃的交通補助金 / 公共福利金計劃的傷殘津貼



中電今日（10日）公布，透過「中電社區節能基金」撥款500萬港元，推出「變頻冷氣機更換資助計劃」。（中電提供）

▼ 三大申請方法 ▼



由2025 年4月10日至8月31日，合資格家庭可透過以下方式遞交申請：

1. 親身到中電客戶服務中心申請

．帶同香港居民身份證、電費單及資格證明文件，到中電客戶服務中心遞交申請。

．申請者即時獲確認資格後，便可即場選購窗口式變頻冷氣機。

2. 經銷售及客戶服務熱線申請

．先填妥網上申請表格（需透過電話購買），並上傳所需的資格證明文件提交申請。

．中電將於7個工作天內透過電話聯絡申請人以確認資格，申請人可即時經電話購買窗口式變頻冷氣機。

3. 「度度賞」會員可經「度度賞」連結購買

．先填妥網上申請表格（需透過網上購買），並上傳所需的資格證明文件提交申請。

．申請人將於7個工作天內收到中電的確認資格電郵，內附指定購買連結和優惠碼，優惠碼有效期為發送日起計7天。

．申請人需透過指定連結選購窗口式變頻冷氣機，並於付款時輸入優惠碼，將可自動扣除資助金額。

