中電AI系統識別風險　應對山火水浸影響供電　警示大型機械近電纜

撰文：林子慰
出版：更新：

極端天氣近年頻密，中電與本地網路營運商合作研發智能管理系統（Grid-V），利用人工智能（AI）技術及鏡頭，識別潛在風險，加強電網韌性，減少供電事故發生。

中電今（11日）指出，應用Grid-V後發現兩單有可能造成事故的個案，一為工地吊臂接近電纜，二為元朗雞公嶺山火，兩單都透過Grid-V監查後採取行動避免事故發生。

系統專為香港特製　揭吊臂接近電纜、評估山火狀況轉換供電網絡

中電於2024年9月推出與本地網路營運商合作研發的智能管理系統（Grid- V），配備人工智能分析，可辨認火焰、煙霧、水浸、大型機械、漂浮物等。中電稱香港人口密集，有許多地盤，該系統專為香港特製，可提前警示地盤大型機械靠近、山火及天災風險等。

中電今舉例，應用系統後發現兩單有可能造成供電事故的個案，一為沙田區曾有工地吊臂接近電纜，中電收到系統警示後，便派人與地盤溝通，防範事故；二為今年1月元朗雞公嶺山火，工作人員透過系統評估火場狀況，之後決定轉換供電網絡。

中電沙田中心內設有智能管理系統（Grid-V）監察處，中電稱不同控制中心都設有系統，24小時都有人員監察。（盧翊銘攝）

現有1000鏡頭　目標近年增至1700　易發生災害地方優先加

中電稱現時系統整合約3,000個數據點（censor）及鏡頭，根據風險層級覆蓋關鍵電力設計、變電站、架空電纜等。

中電輸電及供電業務部首席智能電網拓展經理列俊杰稱現時有約1,000個鏡頭，目標在近年將鏡頭增至1,700個，以風險層級的分辨方式，優先在容易發生災害的地方加添鏡頭。另外，他表示將在日後新建設的設施中添置數據點及鏡頭。

私人樓宇設鏡頭　中電：有監管系統保障個人信息

中電指出，有部分鏡頭設於私人樓宇中，相關CCTV片段可儲存7日，以便研究。被問會否觸犯私隱條例，中電答覆設置鏡頭僅業務所需，只有Grid-V負責人員可以存取片段，亦已加密文件，可保障個人信息。

問及在新系統下預計可避免多少事故率，中電稱暫未有相關資料。中電表示現時供電可靠率為99.99%，系統可透過監測前期風險避免事故，增加電網韌性。中電稱新系統不會導致裁員，反而增加人手所需；此系統24小時都有專人監察，主要用於辨識及警示潛在風險，工作人員評估警號後，亦需派人手到場解決問題。

中電辦比賽鼓勵大專學生以科技改善弱勢社群生活中電變電站美化計劃　年青人長者攜手畫壁畫　實踐跨代共融中電電壓驟降　沙田馬鞍山等區錄至少20宗困𨋢及響火警鐘報告加電費｜港燈料8成住戶每月加少於$10　中電指70%住戶多付$5以下
中電
AI人工智能