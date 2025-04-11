關稅戰｜美國會議員要求關閉港駐美經貿辦　丘應樺：已做最壞打算

美國向中國內地及香港加徵關稅。對於美國有國會議員要求關閉香港在當地的經貿辦，商經局長丘應樺今日（11日）在立法會回應，會密切留意事態發展，並作最壞打算，「如果真的發生，會如何調配資源、如何應對」，例如重新設置經貿辦負責國家，稍後會給建議予政府部門。



美國4月9日宣布，正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs）；其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。（REUTERS/Jeenah Moon）

美國周三（9日）宣布，正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs），其中對中國進口貨品徵收的關稅最新高達104%。周四（10日）再宣布，下月2日起對中港小額包裹關稅從90%增加至120%。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，「我們亦做了最壞、最大打算，如果真的發生，會如何調配資源、如何應對」。（資料圖片/盧翊銘攝）

丘應樺：考慮重新設置經貿辦負責國家

有美國國會議員要求關閉香港在當地的經貿辦，在今日（11日）立法會特別財委會，會計界立法會議員黃俊碩提問，香港駐美經貿辦會採取甚麼應對措施，以及將駐美資源調配，以開拓中南美市場。

商務及經濟發展局局長丘應樺回應道，密切留意事情的進展，已做一切準備工夫，「我們亦做了最壞、最大打算，如果真的發生，會如何調配資源、如何應對」，惟現階段不適合透露安排。

他又指，正重新考慮商經局整體策劃，包括重新設置經貿辦負責國家，稍後會給建議予政府部門。另外，正籌備在馬來西亞及沙特阿拉伯增設經貿辦。

李家超下月將與內地企業出訪中東

行政長官李家超下月將與內地企業一同出訪中東，丘應樺表示，在地緣發展緊張的情況下，會謀求發展中東和東盟等新市場，並與不同國家地區簽訂自貿協定，將網絡推廣至拉丁美洲及北非。