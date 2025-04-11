關稅戰｜郵務職工會：香港郵政或在關稅實施前一周停收寄美國包裹

美國周四（10日）宣布，將由下月2日對中國內地和香港價值不超過800美元的小額包裹徵收其申報價值的120%稅項，或每件100美元。郵務職工會理事長張偉權今日（11日）在商台節目稱，香港郵政現時仍接受寄往美國的包裹，但估計將於5月2日關稅實施前提早停收包裹，強調香港郵政不會代收關稅。



郵務職工會理事長張偉權稱，將提前停收寄往美國的包裹。（資料圖片 / 吳綽詩攝）

美國周四（10日）宣佈，將中國內地和香港的小包裹徵稅額，加至其申報價值的120%稅項，或每件100美元。郵務職工會理事長張偉權稱，或出現包裹運送途中，關稅開徵的狀況，惟現時未知解決狀況，提醒市民注意包裹運送時間。他指出，關稅以包裹入境美國日子計算，而香港寄包裹至美國需時約一星期，香港郵政或於關稅實施前約一星期停收包裹，詳情稍後公布。

他表示，新徵關稅由美國提出，應由美方考慮如何收取。他表示，過往寄送價值超過關稅豁免（800美元）的包裹時，美國將詢問收件人是否打稅，如果不打稅便會退回包裹至香港，寄件人補齊運費便能取回包裹。