關稅戰｜陳美寶：5策略應對　政府會「站前一點」為行業提供導向

美國總統特朗普挑起全球關稅戰，自由港的香港也未能倖免。運輸及物流局局長陳美寶承認，關稅戰對本港物流、航運和航空界帶來持續的不明朗因素，港府將有五大策略應對，包括修例便利轉口、加強與大灣區港口協作「拉貨」、簡化報關等。她又稱，以往政府傾向由市場主導，今次政府會「站前一點」，就行業未來如何發展提供更多具體導向，冀增業界信心。



運輸及物流局局長陳美寶稱，政府有五招應對關稅戰（廖雁雄攝）

陳美寶接受《明報》訪問時稱，近日接觸不同業界，得知已進行的商業合作大致繼續，暫持觀望態度；但對持續的不明朗因素感擔憂，同時不少業界逐步把業務重心由美國轉移至其他市場。她承認，本港要「面對現實」，但作為對外開放的自由港已非首次面對風高浪急，香港市場非常國際化，相信可靈活求變，只是需時適應。

五大策略應對 重點助業界開拓市場

環球貿易均受影響下，港府將有五大策略應對。首先，她指本港近10年航運市場已從歐美轉移，現主力吞吐量是亞洲區域，雖然個別市場份額未必很大，但綜合中美洲及南美洲吞吐量已超越北美洲，當局未來會重點協助業界開拓新興市場，尋求新增長點。

政府會主動出擊「拉貨」來港（Getty）

第二，政府將更主動出擊「拉貨」到港。陳稱，本港港口與深圳鹽田港合作分工，將與更多大灣區港口商討類似合作，爭取貨量。亦研究主動拉貨直接到港，與製造業蓬勃的內陸城市建立跨省物流通道。

第三，探討藉減省報關手續、提升轉口效率吸引轉口貨。本港有六成航運貨為轉口，她稱，明年將提修例釐清轉口貨物定義，以將現時航空轉運貨物可豁免許可證報關的安排，擴展至海轉空、陸轉空等多式聯運貨物。

第四，深化與國際港口及船舶之間交流合作，擴大航運網絡。

陳美寶指，本港若要維持樞紐地位需升級轉型，提供多元化服務(資料圖片)

最後是航空方面，陳美寶相信，本港若要維持樞紐地位需升級轉型，提供多元化服務。陳認為，關稅戰影響全球產業鏈，包括飛機供應，飛機租賃等，天津東疆綜合保稅區現為全球第二大飛機租賃聚集區，該區註冊的天津東疆飛機資產管理公司看中香港國際化、資金流轉自由，將在港成立子公司，日後內地及海外租賃公司和航空公司將在港做飛機融資交易。

她稱，上述策略旨在令本港能配合市場轉型，又形容政府會「站前一點」，政府如今認為帶領角色重要。她預計面對風高浪急，業界做投資決定時會更小心，政府日後會告訴業界清晰目標、取向。