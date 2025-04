美國總統特朗普大打關稅,兩名前財長先後發聲,擔心美國經濟陷入衰退。《華爾街日報》引述消息人士稱,特朗普亦私下承認,關稅措施可能導致衰退,但希望全力避免經濟陷入蕭條。



根據報道,特朗普私下向白宮顧問表示,願意接受政策帶來的痛苦。

根據經濟界的定義,蕭條是指經濟衰退帶來更大規模的傷害,包括大量失業及長期性的衰退。美國上一次出現經濟大蕭條是在上世紀三十年代,當時失業率升至25%。

目前,很多經濟師預料特朗普關稅可能令美國陷入衰退,但沒有預期經濟出現蕭條。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)