北都片區意向書4成內地企業　甯漢豪：發展商關注基建設施時間表

北部都會區片區開發上月底完成招收意向書，政府早前表示收到22份意向書。發展局長甯漢豪今日（12日）透露，6成意向書來自本地企業，4成來自內地企業，沒有外資企業參與。她引述企業意見，關注點包括政府負責的交通基建何時落成，以及獲批地後若未能如期完成工程，會有何罰則，「因為始終經濟環境多變，他們6至7年交不到貨，政府會有何罰則」。



2023年，政府發布北部都會區行動綱領。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今早（12日）接受電台訪問，指22份北都片區開發意向書包括房地產、綜合發展、物流或建築的承建商，當中6成來自本地企業，4成來自內地企業，沒有外資企業參與。對於沒有外資，她說，「這個我可以理解，其實過去多年，我們見到外國企業比較少直接參與政府投地，它們多數是有發展項目後，做建築工程方面的合約。」

甯漢豪指，發展商期望政府交代片區內外交通基建落成的時間表。（資料圖片/鄭子峰攝）

承建商關注北都基建何時落成

甯漢豪表示，正就意向書進行詳細分析，她引述發展商意見，期望政府交代片區內外交通基建落成的時間表，「我覺得是合理，如果你要人地入來做這個片區，但有部分是政府負責，政府應該要告訴我，那些幾時會起貨、幾時會有」。

她續道，初步估計片區發展年期要6至7年，有意見書反映，若未能如期完成工程會有何罰則，「因為始終經濟環境多變，他們6至7年交不到貨，政府會有什麼罰則。」

圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（資料圖片/馬楚烽攝）

政府分紅方式支付地價似乎「有市場」

甯漢豪又說，初步見到以政府分紅方式支付地價似乎「有市場」，「我們也有問一個問題，你想政府只收地價，還是地價收少些，然後日後發展起來，與政府分紅？似乎後者也很有市場」。

至於招標方式，除了政府原先傾向的價高者得外，她表示不排除採用「雙信封制」，價錢以外亦考慮發展商的質素和經驗等，「若我們收到一些意向書，其建議真的說我能幫你帶到一些龍頭企業入來，到評審標書時，我們都會想反映這一點，能打分給它」。

發展局昨日（11日）宣布推出試行計劃，放寛商場或其他商業項目的室內和戶外公共空間在地契下的限制，並精簡相關審批程序，為期兩年。（資料圖片）

放寬商場辦活動至一年有效期 甯漢豪：申請不限於一種活動類型

政府昨日（11日）宣布推出試行計劃，放寬商場公共空間舉辦活動的限制及申請程序，由逐次申請改為申請一次，有效期一年；面積限制則由一成增至兩成。甯漢豪表示，若能善用地方，可以帶旺經濟，「我們行商場，不時有些期間限定也開心些」。她指，會盡量一個月內審批，若有商場現時申請五一黃金周舉辦活動，也會「盡快趕起」。

她補充，申請不限於一種活動類型，就算是不同類的活動，也毋須再度申請，「不會說今次舉辦音樂活動，下次舉辦一些攤檔售賣活動，活動有不同，需要再來申請，就不會了」。