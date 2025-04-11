放寬商場公共空間限制　豁免書可一簽多用　復活節、五一盡快審批

為鼓勵商界更靈活善用商場、戶外公共空間等舉辦活動、展覽、放置擺設等吸引人流，發展局今日（11日）宣布推出試行計劃，放寛商場或其他商業項目的室內和戶外公共空間在地契下限制，精簡相關審批程序，為期兩年。



當中包括精簡審批豁免書程序，豁免書一經批核有效一年，申請人在有效期內可「一簽多用」，即一年內在同一地點舉辦活動，毋須再逐次申請。同時精簡諮詢程序，務求令審批申請時間由約兩至三個月縮減至約一個月，而即將來臨的復活節假期和五一黃金周所舉辦活動，發展局指地政總署會盡快處理。



發展局今日（11日）宣布推出試行計劃，放寛商場或其他商業項目的室內和戶外公共空間在地契下的限制，並精簡相關審批程序，為期兩年。（資料圖片／盧翊銘攝）

發展局今日（11日）宣布推出試行計劃，放寛商場或其他商業項目的室內和戶外公共空間在地契下的限制，並精簡相關審批程序，為期兩年。（資料圖片）

發展局今日（11日）宣布推出試行計劃，放寛商場或其他商業項目的室內和戶外公共空間在地契下的限制，並精簡相關審批程序，為期兩年。（資料圖片）

准在豁免書有效期內一簽多用 一年內同一地點辦活動毋須逐次申請

試行計劃會實施多項新措施，包括精簡審批豁免書的程序，豁免書一經批核便有效一年，容許申請人在有效期內「一簽多用」，即一年內在同一地點舉辦活動（不論性質或內容），毋須再逐次申請。

採用簡化及優惠收費安排，當局會每次申請將收取約17,000元的特惠固定費用，當中已包括行政費用和首月豁免書費用。若活動會在一年內的其他月份舉行，則只需每月額外收取5,000元，較現時每次活動逐次申請和收費6萬元或以上，大幅下降。固定收費亦免卻逐次評定收費，至於非商業活動則繼續不需任何申請費用。

私人發展公眾休憩空間作商業活動面積限制放寬一倍至20%

另外，在不影響通行、安全下，使用「私人發展公眾休憩空間」作商業活動的面積限制，由原來10%的面積，放寬一倍至20%。由政府舉辦或合辦而有商業成分的活動，則一律視作非商業活動，將不受此限制。

同時，審批申請時間由以往約2至3個月將縮減至約1個月。至於為即將來臨的復活節假期和五一黃金周所舉辦的活動，發展局指地政總署會盡快處理。

發展局：拆牆鬆綁讓各界善用室內和戶外空間提升訪客體驗及帶動消費

發展局發言人表示，當局期望透過試行計劃，拆牆鬆綁，讓各界善用商場或其他商業項目的室內和戶外空間舉辦各類活動，提升訪客體驗及帶動消費。