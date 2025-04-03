北都｜劉國勳倡擴大片區試點　招標不宜「價高者得」要財務穩健

政府全力發展北部都會區，三個片區開發的試點早前收到22份意向書。民建聯新界北立法會議員劉國勳今日（3日）稱，為免出現「意向熱、投標冷」的情況，政府應參考深圳南山片區經驗，考慮擴大片區試點範圍，並設立專班協助發展商完成工程審批手續，提高行政效率。他強調，招標不應是「價高者得」，應選擇財務穩健的發展商，確保工程持續。



劉國勳指，應擴大北都三個片區試點範圍。（何夏怡攝）

倡參考深圳南山 整體開發北都片區

劉國勳認為，北都片區開發試點發展模式受到業界歡迎，惟提醒意向積極不代表投標熱烈，政府確保招標條款符合市場運作。

他指，深圳南山片區發展時，是連貫地將整個片區交由企業發展，如體育館、科技城、金融城、住宅等項目「打包興建」。惟現時北都三個試點地塊零散，非完全相連，缺乏整體開發的條件。他建議擴大片區試點範圍，整合為一塊更大規模和規劃用途更靈活的土地。

加上北都發展年期長，他認為政府應加更多誘因，促進投資信心，建議政府調高三個片區的住宅地積比，增加項目的財政誘因，並容許分期支付地價、推遲交還政府的建造工程，「畀企業先做賺錢項目，改善現金流」。他說，政府亦需協助發展商融資，與銀行協商特長還款期。

政府正全力發展北部都會區（模擬圖）

籲設專班協助工程審批加快進度

發展局曾於2020年成立「項目促進辦事處」，負責跟進有關部門就較大規模，即提供不少於500個單位的私人發展住宅項目的規劃等。劉國勳認為北都片區開發亦可參考此模式，建議設立專班「一條龍」服務加快工程審批和驗收流程。他解釋說，若無專班，片區內有住宅、商業、休憩設施等項目，分別對應不同政府部門，行政成本高。

招標不應單純「價高者得」

為免工程爛尾，劉國勳認為，片區的發展必須由財務穩健、執行力強的開發商承擔，而非單純是「價高者得」。他建議政府採用「雙信封制」，從技術和財務兩個角度評審，選出綜合能力強的投標者，是通過財務審核的、負債比率低的發展商。

被問及是否有心水發展商，劉國勳僅重申北都片區發展以十年起步，故選擇發展商時要看綜合實力，例如有興建經驗、負債比率低，強調做好前期財務審核，防止意外發生。