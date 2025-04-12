九龍城潑水節｜雷暴警告下有場次腰斬　市民感失望　讚氣氛勝去年

每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（12日）起一連兩日舉行，是第二年由城南道移師至賈炳達道公園籃球場內舉行，市民須先報名參加。原定今日有4節，每節45分鐘，惟首個環節開場半小時後，因雷暴警告生效而腰斬，第二及第三場亦須取消。有參加首場的市民指沒預料活動會暫停，感到少許失望，又指今年氣氛比上年好，認為主辦方準備較充足，慨嘆「原本都諗住玩多陣」。



有「小泰國」之稱的九龍城昨日起舉行一連三日「龍城美食潑水泰繽紛2025」。（黃浩謙攝）（黃浩謙攝）

有「小泰國」之稱的九龍城昨日起，舉行一連三日「九龍城美食潑水泰繽紛2025」，賈炳達道公園足球場內設特色市集等，其中首場潑水環節今午2時開始，天氣下着毛毛細雨，籃球場內設有8個大水桶，大部份參加者為小童。

市民陳先生攜同三名子女參加首場潑水環節，他表示沒預計活動會腰斬，「原本都諗住玩多陣」，感到少許失望。（黃浩謙攝）

有市民稱明日繼續參與 憶街道潑水氣氛最好

潑水環節原定兩日合共有9節，每節45分鐘，惟首個環節開場約半小時，因雷暴警告生效而取消。市民陳先生攜同三名子女參加首場潑水環節，他表示，沒預計活動會腰斬，「原本都諗住玩多陣」，感到少許失望，並打算明日繼續參與。他認為，氣氛比上年好，認為主辦方準備較充足，不過他仍然覺得在街道潑水的氣氛最好，「可以去九龍城舊街區，氣氛同呢度有啲分別。」

住在新界的市民黃先生與兒子原本參與第二場，同因雷暴警告而暫停，「都無辦法，始終雷暴警告會危險」。（黃浩謙攝）

稱今年較多人參與 市民：舊年射唔到人

住在新界的市民黃先生與兒子原本參與第二場，同因雷暴警告而暫停，「都無辦法，始終雷暴警告會危險」，視乎天氣再決定會否參加。他說近年都有參與潑水節，認為在城南道潑水更具氣氛，「啲商鋪會一齊玩」，但指籃球場內會更安全。

住在烏溪沙的11歲女童雅洛，連續第二年來到九龍城潑水節，參與首場的她稱今年氣氛較好，「因為多人啲，舊年射唔到人！」她說未曾參與過城南道的潑水節，但認為在籃球場潑水會較安全，因為街道較繁忙。

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參加潑水節的市民須先在官網登記，兩日合共有9節，每節45分鐘，每場名額300個，兩日名額已經爆滿。如遇上惡劣天氣或發出雷暴警告，活動將會取消。

九龍城潑水節自去年開始改為在賈炳達道公園籃球場內進行，一改在城南道街頭潑水的傳統。民政專員蔡敏君去年曾解釋，做法是基於安全考量，強調與2023年有人向警察潑水後被控襲警一案無關。

賈炳達道公園足球場內設特色市集。（黃浩謙攝）

市集檔主少人流減 減價兩至三成促銷

位於足球場的特色市集，在雷暴警告生效，雨勢稍歇下，場內聚集不少人流。攤檔Bts美食站負責人林先生慨嘆「天氣不似預期」，估計人流會減少，生意額或會按年下跌。他指「唯有努力做好啲」，加強宣傳，「潑水節係開心嘅事，會積極樂觀去做。」他又表示，所有貨品錢減價20%至30%促銷，舉例揶青原定每個30元，現時則售50元兩個。

民政及青年事務局局長麥美娟出席活動典禮儀式表示，適逢中泰建交50周年，相信今次活動有助促進兩地友誼。她說九龍城有「小曼谷」之稱，去年潑水節吸引13萬人次參與，帶動附近食肆經濟，整個商圈帶來4000萬營業額。

她指今年市集商户數量勝往年，又推出消費大抽獎。隨着啟德體育園開幕，啟德青年驛站亦於明年啟用，期望會連同潑水節發揮協同效應，令九龍城成為文化青年的滙聚點。