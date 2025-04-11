九龍城潑水節｜有市集檔出動猛男餵串燒吸客　冀Coldplay帶旺人流

每年4月是泰國傳統新年，九龍城今日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，在賈炳達道公園足球場內設特色市集、泰式按摩體驗等。有食檔負責人估計，今年氣氛會較去年更佳，冀啟德體育園舉行的Coldplay演唱會能帶動人流，預計生意額較去年增長10%至15%，又指不擔心受天氣影響，「我哋泰國人玩水都會玩到濕身，之前試過黃色暴雨都照玩，我哋喺度長大嘅泰國華僑都習慣咗」。



不過，有人歡喜有人愁，今次潑水節是第二年移師至賈炳達道公園籃球場，將於周末（12至13日）舉行，市民須先在官網登記。有位於城南道的店鋪負責人慨嘆，去年首次不在城南道辦潑水活動，其生意額已較以往下跌三分之一，估計今年生意一般，又指近年市道轉差，其售賣的新年服飾亦要減價促銷，形容「可惜都無辦法。」



每年4月是泰國傳統新年，九龍城今日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，賈炳達道公園足球場內設特色市集、泰式按摩體驗等。（夏家朗攝）

每年4月是泰國傳統新年，九龍城今日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，賈炳達道公園足球場內設特色市集、泰式按摩體驗等。（夏家朗攝）

每年4月是泰國傳統新年，九龍城今日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，賈炳達道公園足球場內設特色市集、泰式按摩體驗等。（夏家朗攝）

賈炳達道公園足球場內設50多檔特色市集，售賣泰式食品、提供泰式按摩、泰服穿着體驗等。市集於下午三時正式開始，人流未算太多。

串燒檔出動猛男大使推廣 檔主冀Coldplay演唱會助帶動人流

售賣串燒的Bts美食站負責人林先生認為，今年氣氛會比上年更佳，相信啟德體育園舉行的Coldplay演唱會將帶動人流，預計生意額較去年增長10%至15%。他透露，原本在九龍城的店舖近日宵夜時段亦錄得生意增長，故對今次市集有信心，並準備多10%至15%食品供應。

該攤檔今次安排多名身形健碩的「猛男」進行宣傳，林先生解釋，因泰國人較熱情，當地夜市亦有類似活動，盼將當地感覺帶到香港。

售賣串燒的Bts美食站出動多名身形健碩的「猛男」推廣宣傳。（夏家朗攝）

售賣串燒的Bts美食站出動多名身形健碩的「猛男」推廣宣傳，並向場內女士餵吃串燒。（夏家朗攝）

市民鄭先生跟隨一對子女的學校來到市集，讓他們體驗穿着泰服。他認為泰國文化較熱情，但其子女未曾到訪泰國，故今年第一次帶他們到市集，讓其體驗不同國家民族風情。

大學生顏小姐和韓小姐也是首次到訪市集，認為人流比預期多，他們說原本已很喜歡泰國美食，認為市集內的食物味道不錯。她們認為，泰國的潑水節較在香港「玩得放啲」，「香港人內向啲，不過都開心嘅。」

大學生顏小姐（右）和韓小姐（左）第一次到訪市集，認為人流比預期多。（夏家朗攝）

令人翹首以盼的泰國潑水節（又名「宋幹節」），將於明日（12日）起一連兩日在九龍城賈炳達道公園籃球場內進行，市民須先在官網登記，兩日合共有9節，每節45分鐘。

該活動自去年開始改為在賈炳達道公園籃球場內進行，一改以往在城南道街頭潑水的傳統。民政專員蔡敏君去年曾解釋，做法是基於安全考量，強調與2023年有人向警察潑水後被控襲警一案無關。

Bts美食站負責人林先生認為，潑水節氣氛可能不及以往街頭潑水般熱烈，但去年仍有很多人參加，希望今年吸引更多遊客到訪，氣氛會更熱烈。他又表示，不擔心下雨會影響潑水節氣氛，「我哋泰國人玩水都會玩到濕身，之前試過黃色暴雨都照玩，我哋喺度長大嘅泰國華僑都習慣咗，落少少雨冇咁熱都仲開心。」

市民鄭先生則認為，移師至籃球場可以保障小朋友安全，因為道路上許多車輛經過，潑水亦有可能影響車輛行駛，或會構成危險。對於有指籃球場內潑水節會影響氣氛，他表示「氣氛唔只係睇場地，仲睇心情、同咩人一齊。」

九龍城區議員、提振地區經濟專責小組副主席李超宇表示，今年增加了潑水環節的場次，深受市民歡迎；市集內亦設置兩個大型泰國宗教裝置，並配置LED燈供市民打卡。他表示，在港鐵啟德站設有活動宣傳海報，期望吸引演唱會的人流到訪市集。

九龍城區議員、提振地區經濟專責小組副主席李超宇表示，今年增加了潑水環節的場次，深受市民歡迎。（夏家朗攝）

去年主辦單位同時在城南道辦車尾箱市集，今年則統一設於賈炳達道，他解釋，希望將所有檔口集中在同一場地，因此足球場內市集增加了10多個攤檔，售賣不同文化的商品，帶出九龍城的元素。至於新安排會否影響城南道的商戶生意？他表示「一旺，人流就會走嚟走去，成個商圈都會旺。」

不過，售賣泰國傳統新年服飾的雜貨店「彩虹」負責人阿英則指，去年不在城南道潑水，生意額已比以往大跌三分之一，估計今年生意一般，對未來兩日的生意暫持觀望態度，「可惜都冇辦法」。她又表示近年市道轉差，其售賣的新年服飾會減價10元促銷，並向購買服飾的客人贈送膠花作招徠。

位於城南道的雜貨店「彩虹」負責人阿英表示，去年生意額已較以往下跌三分之一，估計今年生意一般。（夏家朗攝）

位於城南道的雜貨店「彩虹」負責人阿英表示，其生意額比以往差三分之一，估計今年生意一般。（夏家朗攝）

她說以往會參加城南道的潑水節，並會準備一大桶水與其他市民互相潑水，送上祝福。自從移師至籃球場後，她認為氣氛不夠刺激，故沒有報名參加。她說希望政府放寬，讓市民回到城南道潑水。

昌發泰國粉麵屋負責人蔡小姐則較幸運，生意未受影響，形容去年生意額「好好」，因市民潑水後到附近餐廳進食，「朝早同夜晚都好好生意。」她又認為近日Coldplay演唱會帶動人流，但沒有加價，期望今年生意額會有20%至30%增長。