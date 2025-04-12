九龍城潑水節首日遇冷鋒 雷暴警告下 參加者須提早15分鐘離場
撰文：吳美松
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九龍城昨日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，在賈炳達道公園足球場內設特色市集，今日（12日）起則舉行一連兩日的泰國潑水節（又名「宋幹節」），但因天文台下午2時27分發出雷暴警告，活動須暫時取消；在賈炳達道公園籃球場參與潑水節的市民需提早15分鐘離場。
泰國潑水節今起一連兩日在九龍城賈炳達道公園舉行
泰國潑水節今日起一連兩日在九龍城賈炳達道公園籃球場內進行，市民須先在官網登記，兩日合共有9節，每節45分鐘。可是，今日天氣不穩，天文台較早時發出特別天氣提示，指今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風，提醒市民提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險。
同時另一活動「電音X潑水」體驗亦暫停
此外，天文台又在下午2時27分發出雷暴警告，有效時間維持至下午4時30分。有見及此，泰國潑水節主辦方於2時30分左右宣布，潑水節暫時取消，參加者需要離場。同時另一活動「電音X潑水」體驗亦需暫停。
▼4月12日 泰國潑水節2025▼
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