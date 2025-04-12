Coldplay｜有樂迷稱門票沒標示視線受阻　到場始知座位在舞台後側

Coldplay演唱會周二（8日）起在啟德體育園上演，吸引大量樂迷入場。不過，有購票人士不滿座位「視線受阻」，消費者委員會截至周五（11日）下午5時接獲22宗相關投訴。



一名經Klook購買$2099門票的樂迷向《香港01》稱，實體門票沒顯示是「視線受阻」座位，直至到場才發現其座位在舞台後側，且有黑布遮擋，形容幾乎全程看不到樂隊，甚至「睇住工作人員出出入入」。



該樂迷質疑是否舞台搭建方面有不足，期望主辦方交代原因。《香港01》就座位安排向主辦方Live Nation查詢，正候回覆。



馬小姐形容，其座位前有一塊黑布遮住視線，幾乎全程看不到樂隊，只有一細小圓型投影片，甚至「睇住工作人員出出入入」。（受訪者提供）

由Live Nation主辦的Coldplay演唱會周二起在啟德體育園主場館舉行，今日（12日）為最後一場。近日不少樂迷反映座位視線受阻，影響體驗，在網上引起熱議。

消委會接獲22宗座位視線受阻投訴

消委會就表示截至昨午5時，接獲22宗涉及Coldplay演唱會座位視線受阻的投訴個案，會按既定程序處理，並知會投訴人處理進度及結果。

消委會稱座位視野屬重要資訊 主辦單位或售票平台有必要確保透明

消委會指，座位視野會直接影響演唱會的觀賞體驗，亦會影響消費者選擇的區域或票價，屬於重要資訊，因此認為演唱會主辦單位或售票平台有必要確保資訊透明，亦應於消費者決定購買前，在購票平台上清楚展示資料，讓消費者能作出知情選擇。

消委會表示，截至昨日（11日）下午5時，接獲22宗涉及Coldplay演唱會座位視線受阻的投訴個案。（資料圖片）

消委會稱如個別網上購票平台沒標示某座位視線受阻 或構成違約

消委會稱，消費者如在網上購票平台購買門票，合約是在網站階段完成，如個別網上購票平台沒有標示某座位視線受阻，而座位視線受阻的標示只印於實體門票上，此做法可能會構成違約，消費者或可就此追討損失。

馬小姐認為，實際座位與座位表所顯示的位置有落差，「應該睇到舞台，但現場卻喺後面」。（受訪者提供）

實體門票無標示視線受阻 有樂迷稱幾乎全程看不到樂隊

馬小姐經Klook購買演唱會連酒店二人套票，當中演唱會門票屬$2099價位。她表示，購票時未有舞台及座位編排資訊，領取實體門票後，門票亦沒有標示「視線受阻」。她指，直至首場演唱會當日，到現場才知道座位在舞台後側，遂即時向相關職員查詢，包括可否調至$1699內場企位區，惟獲知因人流管制不能安排。

她形容，該位置前有一塊黑布遮住視線，幾乎全程看不到樂隊，只有一細小圓型投影片，甚至「睇住工作人員出出入入」，體驗很差。

Klook：依照官方售票平台安排處理 不便評論個別座位情況

Klook今日（12日）回覆查詢，表示作為Coldplay演唱會的優先售票合作夥伴，在套票預售時已有分享由主辦方提供的座位表供客戶參考。Klook稱，任何演唱會座位資訊及安排，均依照官方售票平台的安排處理，不便評論個別座位情況。

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樂迷質疑實際座位與座位表所顯示位置有落差

她又認為，實際座位與座位表所顯示的位置有落差，「應該睇到舞台，但現場卻喺後面」，除非主唱走到台邊，其餘時間都要仰頭觀看投影片。她質疑，是否涉及舞台搭建問題，已向消委會投訴，並期望主辦方會交代原因。

她說，今次與來自廣州的朋友一起看演唱會，並且「好多追星朋友來港」，他們都對場地「有少少唔開心」。

王先生表示，其網上確認交易頁面、電郵及Cityline帳戶交易紀錄，都沒有標示是「視線受阻」位置。（受訪者提供）

經Cityline購票樂迷：系統顯示資料不足 Cityline：頁面清楚列明

另一樂迷王先生同樣購買$2099門票，透過Cityline買4月11日的加場。他表示，其網上確認交易頁面、電郵及Cityline帳戶交易紀錄，都沒有標示是「視線受阻」位置，但領取實體門票後，卻發現標示了「視線受阻」。

其後他向Cityline客戶服務熱線查詢，獲回覆翻查紀錄，所選區域是受阻，但系統並不會顯示。他質疑平台沒有提供足夠及清晰的資訊，令消費者或作錯誤的選擇。他認為，座位表只以一堆顏色方格劃分不同票價區域，不足以讓消費者參考，自己只能「憑空想像」，加上購票時間短，認為要消費者自己判斷座位好壞是不合理。

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Cityline回覆指，近日接獲兩宗門票查詢個案，隨即翻查購票記錄，確認事主在揀選門票時購買視線受阻座位的門票，頁面亦清楚列明為視線受阻，最終領取的門票亦與購票資料相符，強調所售門票顯示資料正確。Cityline重申，已隨即聯絡事主，解釋調查結果。

▼ Coldplay啟德體育園首場演唱會 4月8日▼

