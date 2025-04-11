Coldplay演唱會｜成都遊客因Coldplay首來港　美食海灣入夜人漸多

英國知名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，旁邊的美食海灣有否受惠？有小食檔負責人表示，演唱會有助吸引人流，但美食海灣旁的主場館出入口未有對外開放，早段人流未算太多，及至傍晚6時才增多，暫時生意未如理想。有內地遊客花了逾百元購買小食，價錢不算貴，但種類不算多，也甚少具香港特色的美食。



傍晚6時，美食海灣的人流漸增，但空間疏落。部份攤檔出現人龍，但部份則只有零星食客。（任葆穎攝）

傍晚6時，美食海灣的人流漸增，但空間疏落。部份攤檔出現人龍，但部份則只有零星食客。（任葆穎攝）

傍晚6時，美食海灣的人流漸增，但空間疏落。部份攤檔出現人龍，但部份則只有零星食客。（任葆穎攝）

沿路有多個中英文指示牌指示往美食海灣

有近30個小食攤檔的美食海灣，有商户表示七欖期間未能吸引人流，生意慘淡。適逢Coldplay舉行演唱會，記者於傍晚6時到場觀察，從港鐵宋王臺站至美食海灣沿路設有多個中英文指示牌。距離美食海濱入口的前方20米，正是主場館的X閘出入口，不少觀眾陸續進場，美食海灣的人流漸增，部份攤檔出現人龍，但部份只有零星食客。

售賣串燒及啤酒的小食檔「餓虎藏龍」負責人黃先生表示，生意未如理想。（任葆穎攝）

售賣串燒及啤酒的小食檔「餓虎藏龍」負責人黃先生表示，生意未如理想。（任葆穎攝）

傍晚人漸多 串燒啤酒小食檔稱Coldplay迷飲酒文化不及七欖濃烈

售賣串燒及啤酒的小食檔「餓虎藏龍」負責人黃先生表示，雖然演唱會有助吸引人流，但位於美食海灣旁的主場館出入口未有對外開放，早段人流未算太多，及至傍晚6時才增多，認為暫時生意未如理想。

周末尾場生意要「聽天由命」：若太大雨或無法營業

他又指今日人流較七欖期間少，而且外國遊客數量不及七欖多，今場歌迷的飲酒文化不太濃烈。他希望主辦方可以加強宣傳，使用指示牌以外的其他宣傳方式。對於明日天氣不穩，他表示只能聽天由命，如果太大雨可能無法營業，「就算我肯做，啲客都未必會嚟」。

售賣台灣釀造手工啤的Zhangmen Brewery負責人梁先生則表示「生意還好」，早段較靜，但傍晚人漸增。（任葆穎攝）

售賣台灣釀造手工啤的Zhangmen Brewery負責人梁先生則表示「生意還好」，早段較靜，但傍晚人漸增。（任葆穎攝）

台灣手工啤檔讚給遊客資訊比七欖時清晰

售賣台灣釀造手工啤的Zhangmen Brewery負責人梁先生表示「生意還好」，早段較靜，但傍晚人漸增，估計因部份觀眾剛下班。相比起七欖，他認為今次指示牌有增加，「感覺上客人所得到嘅資訊亦都較清晰」。

他認為人流與七欖期間相若，但今次較多內地人到訪，但外地觀眾則較少。他說檔口會加強宣傳，例如持票歌迷到其實體店消費可享優惠。

從港鐵宋王臺站至美食海灣沿路設有多個中英文指示牌。（任葆穎攝）

從港鐵宋王臺站至美食海灣沿路設有多個中英文指示牌。（任葆穎攝）

從港鐵宋王臺站至美食海灣沿路設有多個中英文指示牌。（任葆穎攝）

位於美食海灣旁的主場館出入口未有對外開放，但七欖期間則有開放。（任葆穎攝）

成都遊客因Coldplay首次訪港 多點香港特色美食更佳

成都遊客張先生是Coldplay樂迷20多年，因為演唱會第一次訪港，會逗留4至5日，他入場前在美食海灣花了逾百元購買熱狗等小食，認為食物價錢不算太貴，但指相比起內地的演唱會，小食檔的種類不算太多，也甚少具香港特色的美食，反而有很多台灣食品。

廣州遊客李先生及李女士專程來港看Coldplay演唱會，他們第一次到訪啟德體育館，步行至美食海灣一帶時卻迷路，認為場地指示牌不清晰，附近亦未有太多工作人員可查問，期望主辦方可以改善。