Coldplay演唱會｜體育園提醒長遮不能帶進主場館　有旅客稱不知悉

Coldplay香港演唱會尾場今晚（12日）舉行，天文台昨日已預告天氣不穩定，今午2 時許發出雷暴警告，多區亦有驟雨。啟德體育園及警方亦不斷提醒，因天雨影響，觀眾可帶縮骨遮或雨衣，切勿攜帶長遮。不過、現場見到，仍有不少觀看演唱會的人士帶了長遮到主場館。他們唯有將長遮放在場外的雨遮架上。



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超過35厘米的長遮，要放置在主場館外的雨傘架上。（賴卓盈攝）

今日下午啟德主場館外有幾陣驟雨，不少觀眾均撐傘到場。園方在場館外放置雨傘架，供觀眾寄存。下午6時，架上已放了數十把雨傘。安檢則尚算順暢，未出現人龍。

來自內地的趙先生期望能放寬不准帶長遮入場館的限制。（賴卓盈攝）

來自內地的趙先生不知場地有雨傘相關的限制，最終須寄存在場地外。他指部分雨傘架的鎖較難打開，使用上有困難。他又認為相關規定為觀眾帶來不便，期望可放寬。但他認為啟德體育園場館交通方便，工作人員亦十分親切，整體體驗良好，未來原因再次到港看演唱會。

來自深圳的陳先生同樣不知有相關限制，認為帶來不便，期望放寬。他曾在西雅圖等地看其他歌手的演唱會，指當時均只有1個安檢站，惟今次演唱會分3個安檢站，觀眾未必知道需從哪個安檢站進入，容易造成混亂，期望可加強指示。