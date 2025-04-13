沙塵天氣｜環保署料稍後空氣污染嚴重　可吸入懸浮粒子暴升約30倍

受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，環保署預測今日（13日）稍後時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別會達至「嚴重」水平。本港多區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度暴升，其中屯門最高，由昨晚的11.8微克/立方米，上升至今早9時的357.3微克/立方米，為昨晚顯示的足足約30倍。



環保署提醒市民，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗。



銀川火車站4月12日受沙塵影響。（澎湃新聞）

環保署表示，受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，由昨晚（12日）10時起，背景污染物中的懸浮粒子錄得較平常為高的水平。隨着季候風稍後逐漸緩和，本港風勢較弱，不利污染物擴散，預計未來一、兩日污染物仍會處於較高水平。

環保署一般監測站及路邊監測站預測今日（13日）下午空氣質素健康指數健康風險級別為高至嚴重水平。(環保署網頁截圖)

環保署一般監測站及路邊監測站顯示今日（13日）早上空氣質素健康指數健康風險級別達高至甚高水平。(環保署網頁截圖)

屯門區一般監測站顯示可吸入懸浮粒子（PM10）濃度今早9時上升至357.3微克/立方米，達到甚高水平(環保署網頁截圖)

根據環保署空氣質素健康指數網頁顯示，本港昨晚起多區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度持續上升，幅度由10多倍至30倍不等。其中屯門區一般監測站，由昨晚9時的11.8微克/立方米，於今日早上9時暴升至357.3微克/立方米，即足足時昨晚的約30倍，空氣質素健康指數健康風險級別達到甚高水平；其次高的北區一般監測站亦由昨晚9時的20微克/立方米，升至今早9時的322.6微克/立方米，幅度也有15倍。

環保署提醒市民，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

▼4月12日 九龍城暴風雨前▼

