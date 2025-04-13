工聯會公布今年不復辦五一遊行　吳秋北：用更有效方法推勞工議題

工聯會今日（13日）公布一系列「五一」勞動節活動，包括邀請政府官員深入各行各業，與前線勞工面對面交流，實地了解工作環境與需求的「探訪工友大行動」等。



至於傳統的五一遊行，自2020年起已停辦，今年繼續不會復辦遊行。工聯會會長、立法會議員吳秋北指，目前已跟政府保持溝通：「我哋認為，應該用更有效嘅方法去推動一啲議題。」



工聯會今日（13日）公布一系列「五一」勞動節活動。（洪戩昊攝）

工聯會今日（13日）公布一系列「五一」勞動節活動，包括「探訪工友大行動」，邀請政府官員深入各行各業，與前線勞工面對面交流，實地了解工作環境與需求；並舉辦名為「勞工 - 香港經濟的基石」的研討會，將聚焦研究完善強積金制度、保障平台外送員權益、提升職安健水平及推動職專教育發展。另會在當天舉行勞動節酒會，搭建跨界別交流平台，促進社會各界對話合作。

此外，工聯會舉辦全國勞模訪港交流，邀請中國內地勞動模範來港分享經驗；就取消強積金對沖辦講解會、職安健系列宣傳活動、醫療體檢，及協助基層市民進行家居維修。

吳秋北指，在香港由治及興的新階段，拼經濟、謀發展、為民生是主旋律，廣大勞工始終是社會經濟發展的重要基石。工聯會希望舉辦的勞動節系列活動，能引領社會對勞動價值的肯定。

續不辦遊行 吳秋北：用更有效方法推動議題

至於傳統的五一遊行活動，自2020年起已停辦，今年會繼續停辦。吳秋北指，目前已跟政府保持溝通：「我哋認為，應該用更有效嘅方法去推動一啲議題。」