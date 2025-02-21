2元乘車優惠設限　民建聯、工聯會冀一切不變　自由黨：已作平衡

新一份預算案下周三（26日）公布，消息指，政府將調整2元乘車優惠，受惠年齡維持60歲或以上人士不變，但僅10元以下的車費享有2元優惠，10元以上車費變2折乘車優惠，且每月以240程為上限。一直主張不應改動乘車優惠的民建聯認為現階段可接受，該黨福利事務發言人、立法會議員李世榮回覆《香港01》查詢指，方案平衡財政狀況及長者福利，認為現階段可接受，不過期望不是政府最終決定，希望一切維持不變。



同樣曾表示2元乘車優惠應該維持不變的工聯會，認為方案保留60-64歲群組仍可享優惠，理事長黃國對此表示肯定。



建議要取消60-64歲群組2元優惠的自由黨，初步認為建議的新方案已作出平衡。



民建聯反對削減2元乘車優惠（民建聯提供）

李世榮（民建聯提供）

李世榮表示，每日限8次乘車算合理，而以10元車資作為「分水嶺」，則因為沒有數據很難討論。不過，他指此初步方案，會對「長車長搭」的長者造成影響，本身2元乘車會變為2折。

至於以10元車資作「分水嶺」或可解決備受詬病的「長車短搭」，他指雖然長者享有優惠，對「長車短搭」有一定責任，但巴士公司同樣有責任，本次調整會增加長者負擔，惟對巴士公司無影響，認為巴士公司應履行企業責任，例如推出更多優惠措施予長者、並為60至64歲群組的市民也提供半價優惠，以減少政府的補貼等。

2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者。（夏家朗攝）

黃國：方案作出平衡 比較可以接受 但最好優惠維持不變

同樣曾表明2元乘車優惠應該維持不變的工聯會，也對新方案保持60至64歲群組的優惠，表示肯定。黃國指，明白調整過後部分車資變為兩折，最終長者的車費會稍有提高，但一般而言都不會太貴，亦明白政府今時今日要節省開支。

長遠而言，他指要進一步解決「長車短搭」的問題，不過他亦表示2元乘車優惠最好保持不變，但現時提出的新方案都也比較可以接受。

自由黨向陳茂波（右三）提交下年度預算案意見（自由黨提供圖片）

自由黨曾倡取消60-64歲優惠 望政府日後適時再檢討

至於明確要求取消60-64歲年齡群組2元乘車優惠的自由黨，黨主席邵家輝認為，該初步方案應該已作出平衡，且認為每月240次的使用次數上限足以應付出行需要，亦一定程度上解決長車短搭，望日後再適時檢討。