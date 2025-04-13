搶包山｜長洲度假屋訂房量低　旅客改即日走　負責人：30年來最差

長洲搶包山是太平清醮的年度重頭戲，幾乎每年都人山人海，惟近年旅客改為即日走，租度假屋過夜的旅客愈來愈少。今日（13日）適逢長洲搶包山選拔賽，早上由中環碼頭搭乘入島的高速船近乎爆滿，落船後長洲街道亦人頭湧湧，卻無人向度假屋攤檔查詢訂房。



有度假屋負責人稱，剛過去的清明節三日連假，雖有大批旅客逼爆長洲，但都旺丁不旺財，下周復活節訂房量亦十分慘淡，預料下月搶包山也未能帶旺租房生意。他指訪客大多會在即日離開，「啲船廿四小時，都唔使留喺度啦，睇完咪走囉」，他形容現時的經營情況是逾30年來最差。



長洲碼頭有不少人。（董素琛攝）

位於東堤小築的邁亞美度假村已有逾30年歴史，負責人杜先生稱，度假村的生意額僅有通關前的三至四成，「至少都少咗一半」。被問及復活節長假的預約情況，他透露情況並不理想，指現時僅有十多個房間預約，但兩三年前同期的房間預約卻已有八至九成滿，「長假期可能啲人上去（北上）三日兩夜好過啦」。

邁亞美度假村負責人杜先生稱，度假村的生意額僅有以往通關前的三至四成。（董素琛攝）

復活節割價推六五折促銷仍乏人問津

杜先生說，以現時的經營環境，扣除「燈油火蠟」後所賺的不多，「平手唔使蝕已經好好」。他稱，為節省成本，會親力親為去收拾房間；同時，度假屋會減價以吸引顧客入住，他舉例指，兩三年前復活節以約1700元出租一間大房，現時僅以約1100元出租，變相是六五折割價促銷，仍然乏人問津。

不過，杜先生認為顧客入住與否非因價格問題，「點平都冇可能鬥得過上面（內地）嘅平」。他指以往未通關時港人被迫留港，長洲及大嶼山等香港郊區或已被「玩到厭」，故港人在通關後經常離港旅遊。他又認為到訪長洲的人流「係有嘅」，惟遊客於傍晚會離開，故受惠的大多只有碼頭一帶的小食店。

就好像上周清明節三日連假，遊客逼爆長洲，杜先生卻指沒有受惠，「好多人入嚟好多人（即日）走囉」。雖然內地旅客近年來港，喜愛到西貢及其他離島郊區，包括長洲，但杜先生指遊客到長洲僅為「到此一遊」，「窮遊呀嘛，你都聽過啦，點會畀幾百蚊住間房？」

杜先生形容現時的經營情況是逾30年來最差，若此情況沒有改善，或會考慮結束營業，「順其自然囉，都冇得夾硬嚟」。

僅有少數遊客到位於東堤小築的度假村查詢。（董素琛攝）

同樣位於東堤小築的富記度假村負責人何先生形容，最近兩三年的經營情況「慘淡」，「（港人）多啲返去內地玩，同埋消費得起嗰啲都移民」。他說，臨近下周復活節，只有單位數字的房間預約，惟以往同期的房間預約經已近滿。被問及會否提供優惠以吸引顧客，他則說「平都冇人住」。

至於下月為一年一度的長洲搶包山及太平清醮盛事，何先生對訂房量不抱太大期望，他又稱，「咁你搶包山一年一次啫，日日搶包山咩？我當你搶包山租滿啦咪嗰一日囉」。他說，來長洲觀賞搶包山比賽的遊客大多會選擇即日來回，「同埋啲船廿四小時，都唔使留喺度啦，睇完咪走囉」。

何先生說，其經營的度假村生意額較以往大幅下降約95%，扣除「燈油火蠟」後更出現虧蝕情況，現時「開門一日就蝕一日」，故除經營度假村外，亦要靠打工幫補生計。