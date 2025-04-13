全民國家安全教育日｜警務處及消防處辦開放日　吸引大批市民參觀

本周二（15日）是「全民國家安全教育日」，警務處及消防處今日（13日）分別在警隊博物館及消防及救護學院舉辦開放日。



警務處處長周一鳴表示，警隊會繼續堅定不移，防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為，並強調維護國安需要每一位市民參與和支持，希望市民時刻保持警惕，居安思危，齊心協力維護國家安全。



消防處消防及救護學院開放日 超過9000名市民參觀

消防處今日在將軍澳百勝角的消防及救護學院舉辦開放日，有超過9,000名市民到場參觀。學院內設置了多個介紹國家安全的展板及攤位遊戲，並開放了多個模擬訓練設施、百勝角模擬鐵路站、消防及救護教育中心暨博物館和國家安全教育暨資源中心予市民參觀。

政務司司長陳國基表示，國家安全不單只是安邦定國的重要基石，更是人民幸福安康的先決條件，與市民生活息息相關。（政府新聞處圖片）

陳國基：國家安全是人民幸福安康先決條件

政務司司長陳國基在消防處處長楊恩健陪同下參觀國安知識展覽，並到訪學院內的國家安全教育暨資源中心。保安局局長鄧炳強亦在消防及救護學院院長趙汝珏陪同下參觀國安教育攤位。

陳國基致辭時指，國家安全不單只是安邦定國的重要基石，更是人民幸福安康的先決條件，與市民生活息息相關。他又指，消防處在維護國家安全方面一直擔當舉足輕重的角色，提到到緬甸地震災區協助搜救的特區救援隊，當中41人為消防處人員，又讚揚救援隊展現了國家在全球人道主義上的承擔，彰顯了總體國家安全觀五大要素中，「以促進國際安全為依托」的精神。

警務處設「國安號—警隊博物館站」 身穿不同年代警察制服人員與市民打卡

警務處則在山頂的警隊博物館舉辦開放日，特設了「國安號—警隊博物館站」，展示警隊在維護國家安全方面的努力，亦展出警犬隊、爆炸品處理課及反恐特勤隊等多個單位的裝備。

警方又安排了身穿不同年代警察制服的人員在場與市民合照，展示警隊制服的演變；退休警務及文職人員為市民提供展覽導賞，配合互動科技，讓市民認識警隊歷史。開放日還設有「無人機足球」體驗、禁毒宣傳車及多個「打卡」位供市民拍照留念。

財政司副司長黃偉綸表揚警隊，在維護國安方面，一直擔當關鍵的角色。（政府新聞處圖片）

黃偉綸：香港被公認最安全城市之一是各方努力成果

財政司副司長黃偉綸在開幕禮上致辭時表示，維護國家安全，人人有責。他指政府一直深耕細作，全方位宣傳推廣國安教育，加強整體市民維護國家安全的意識和責任感。他特別表揚警隊在維護國安方面，一直擔當關鍵的角色。

他又說，多年來香港被公認為全球最安全的城市之一，投資者和旅客都放心來港，這些絕非必然，而是各方努力的成果，當中警隊的貢獻非常大。

警務處處長周一鳴指，警隊會繼續堅定不移，防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為。（政府新聞處圖片）

「一哥」周一鳴：警隊會繼續防範、制止和懲治危害國安行為

警務處處長周一鳴則表示，國家安全是安居樂業的基石，警隊會繼續堅定不移，防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為。他強調，維護國安需要每一位市民參與和支持，希望市民時刻保持警惕，居安思危，齊心協力維護國家安全。

1600人參加政府飛行服務隊啟德分部開放日

另外，政府飛行服務隊在啟德分部舉辦開放日，有超過1,600人參加。開放日設有互動展板、國家安全主題遊戲攤位以及透過虛擬實境和擴增實境體驗活動，讓市民對飛行服務隊運作有更深入了解。

開放日又安排香港航空青年團隊員表演中式步操和風笛吹奏，亦進行搜救飛行表演，有直升機即場模擬海上救援操作。