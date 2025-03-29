曾國衞：藉下月國安教育日推廣國安知識　力求達至「無處不愛國」

下月15日是「全民國家安全教育日」，政制及內地事務局局長曾國衞表示，局方將協調統籌各個相關部門，藉此機會大力推廣國家安全知識，從學校、社區、公務員、商界及國際等層面做好宣傳工作，力求無死角、全方位達至「無處不愛國」。



曾國衞表示要達至無處不愛國。（林靄怡攝）

曾國衞：法律是底線保障 要讓市民自覺維護國家主權

曾國衞接受報章訪問時表示，法律是底線保障，要真正實現「一國兩制」行穩致遠，關鍵在於將維護國家主權、安全、發展利益的意識深植人心，做到「無處不愛國」。他指，憲法和基本法推廣督導委員會下的愛國主義教育工作小組，廣泛弘揚愛國主義精神，目標是建立以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，讓愛國精神扎根社會，令市民自覺維護國家主權、統一和領土完整。

曾國衞。(黃浩謙攝)

未來按照香港實際情況 因地制宜採取短、中、長期愛國主義教育措施

他表示，愛國主義教育工作小組在學校教育方面，推動課程改革、師資培訓，組織學生到內地考察，讓青年親身感受國家發展脈搏；在社區方面，工作小組舉辦了不少展覽、講座。

曾國衞表示，工作小組未來會按照香港實際情況，因地制宜採取各項短、中、長期愛國主義教育政策和措施。政制及內地事務局會強化國家安全教育，協調、統籌各相關政策局及部門資源，透過多元形式全面推動相關工作。

他指未來將進一步拓展推廣層面，結合不同政策局的業務範疇設計特色方案，務求全方位深化社會大眾維護國家安全的意識，共同築牢國家安全防線。