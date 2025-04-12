全民國家安全教育日｜懲教署設教育體驗館　入境事務學院辦開放日

本月15日為全民國家安全教育日，各政府部門舉辦活動，加深市民對國安的認識。其中懲教署今日（12日）在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行「全民國家安全教育日」，並設有以「懲教與國家安全」為主題的展覽室供公眾參觀。



入境事務學院今日也舉行開放日，向公眾展示不同訓練設施，又介紹各項偵測技術，吸引逾4,000名市民參加。



懲教署今日（12日）在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行「全民國家安全教育日」。（政府新聞處圖片）

懲教署今日（12日）在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行「全民國家安全教育日」。（政府新聞處圖片）

懲教署在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行「全民國家安全教育日」，活動包括展覽、互動遊戲及攤位遊戲等。懲教博物館設有以「懲教與國家安全」為主題的展覽室，加深市民對維護國家安全的認識，並展示懲教署在維護國家安全的工作成效。

社區教育體驗館以「家．國．懲」為主題，館內設有多個互動遊戲及多媒體項目，向社會大眾推廣國家安全、遠離毒品及支持更生等信息。財政司司長陳茂波及保安局局長鄧炳強分別到場參觀，並在懲教署署長黃國興及副署長（行動及策略發展）梁嘉倫陪同下，參觀展覽及攤位遊戲。

為配合第10個全民國家安全教育日，入境事務學院今日舉行開放日。有小朋友使用模擬設施體驗「非觸式e-道」服務。（政府新聞處圖片）

為配合第10個全民國家安全教育日，入境事務學院今日舉行開放日。入境事務處車輛在開放日進行演示。（政府新聞處圖片）

為配合第10個全民國家安全教育日，入境事務學院今日舉行開放日。入境事務處青少年領袖團隊員透過製作代表瀕危動物造型的麵粉公仔，向市民介紹生態安全。（政府新聞處圖片）

入境事務學院同日舉行開放日，以配合第10個全民國家安全教育日，吸引逾4,000名市民參加。開放日設有多項活動，包括特設各種主題展覽及攤位遊戲，向市民介紹入境處偵測懷疑假證件的技術、反恐工作、羈留中心管理，以及戰術裝備等。

為配合第10個全民國家安全教育日，入境事務學院今日舉行開放日。青山灣入境事務中心的緊急應變隊進行槍械及戰術演示。（政府新聞處圖片）

入境事務學院同日舉行開放日，向公眾展示不同訓練設施，又介紹各項偵測技術，吸引逾4,000名市民參加。（政府新聞處圖片）

市民亦可在學院內，體驗不同訓練設施，包括模擬出入境大堂及法庭等，藉此深入了解入境處透過高效執行出入境管制的工作。律政司司長林定國資深及保安局局長鄧炳強均有出席開放日，並在入境處首長級人員陪同下參觀展覽攤位。他們勉勵入境事務隊成員繼續克盡己任，堅定不移維護國家安全。

現場亦有入境處樂隊演奏及儀仗隊中式步操表演，儀仗隊成員手持印有總體國家安全觀五大要素的旗幟，排列成盾牌形狀，象徵全民國家安全教育日的徽號；青山灣入境事務中心的緊急應變隊則示範如何利用各式槍械及防暴裝備，專業迅速地處理緊急情況，平息騷亂。