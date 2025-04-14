首季1220萬人次訪港 按年增9%創疫後新高 五一灣仔設無人機表演
撰文：賴卓盈
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旅發局公布，今年首季共錄得1,220萬訪港旅客人次，按年增9%，為疫情後季度新高。當中内地旅客佔最多，有925萬，按年增長6%。旅發局因應下月五一黃金周，將推出一系列旅遊攻略，推介香港主題旅遊，如「非遺CityWalk」、「啟德新區打卡」等。下月1日在灣仔臨時海濱花園亦會舉辦無人機表演，主題圍繞天后誕、譚公誕及長洲太平清醮。
非內地客按年增18% 澳洲市場最佳
今年首3個月本港錄得1,220萬訪港人次，當中内地旅客佔925萬，非内地客則有298萬，分別按年增長6%及18%。短途市場以日本、韓國及台灣表現較佳，旅客量分別按年增3成或以上。長途市場方面，澳洲旅客按年增長32%，而美國和加拿大的旅客亦均錄得雙位數增幅。
5月1日灣仔辦無人機表演
為配合4月至6月的傳統節日，旅發局將推出全新旅行主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，推廣元朗天后寶誕會景巡遊、長洲太平清醮等節慶。下月1日將在灣仔臨時海濱花園舉辦無人機表演，主題圍繞天后誕、譚公誕及長洲太平清醮，6月則會舉辦的「香港國際龍舟邀請賽」。
加強於內地社交平台宣傳
因應内地「五一黃金周」，旅發局將透過小紅書、微信、微博及抖音等社交平台，推出不同旅遊攻略，包括「非遺CityWalk」、「港風漫遊」及「啟德新區打卡」等，亦會邀請多名網紅到港，體驗香港傳統節日和文化氛圍。
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