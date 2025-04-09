訪港旅客逗留香港晚數減少　人均消費普遍下跌　內地客跌至5000元

文化體育及旅遊局回覆立法會特別財委會文件顯示，四個主要市場的訪港旅客、即內地市場、短途市場、長途市場及新興市場，去年在港逗留晚數及人均消費額均錄得下跌，當中，內地旅客逗留香港晚數比2023年少了0.3晚，人均消費由6,500元下跌至5,000元。



當局稱，受疫情影響，2023年的訪港旅客以探親或商務等必要出行為主，逗留時間較一般情況長，人均消費亦較一般情況為高。在吸引具潛力客群方面，當局指穆斯林是旅發局重點出擊的客群之一，旅發局將繼續推動業界完善穆斯林友善旅遊配套，打造香港成為「穆斯林友善」的旅遊目的地。



文體旅局回覆指，內地客在港旅遊的人均消費由前年的6,500元下跌至去年的5,000元。（資料圖片/周令知攝）

立法會議員陳紹雄關注過去三年訪港旅客逗留時間及人均消費。文體旅局回覆指，內地客在港旅遊的人均消費由前年的6,500元下跌至去年的5,000元；同期，短途巿場、即包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、南韓、日本等地旅客由7,900元下跌至6,100元；包括美國、英國及加拿大等國的長途巿場旅客人均消費由8,100元跌至7,500元；至於新興巿場，即包括印度、海灣合作地區國家、俄羅斯、荷蘭、越南等地的由10,100元跌至8,100元。

文體旅局回覆指，內地客在港旅遊的人均消費由前年的6,500元下跌至去年的5,000元。（資料圖片/周令知攝）

逗留日數（晚數）方面，內地客逗留時間由前年3.5晚下跌至3.2晚，短途巿場客由3.3晚下跌至3.0晚，長途巿場旅客由4.8晚跌至4晚。

文體旅局：前年旅客以探親或商務等必要出行為主 人均消費較高

文體旅局指，受到疫情影響，前年訪港旅客以探親或商務等必要出行為主，逗留時間較一般情況長，人均消費亦較一般情況為高。

文化體育及旅遊局回覆立法會特別財委會文件顯示，四個主要市場的訪港旅客、即內地市場、短途市場、長途市場及新興市場，去年在港逗留晚數及人均消費額均錄得下跌。（資料圖片/歐嘉樂攝）

打造香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地

當局指，旅發局一直努力吸引高增值和具潛力的客群，追求高質量發展。其中，穆斯林是旅發局重點出擊的客群之一。旅發局將繼續運用「認證、教育和宣傳」三大策略，推動業界完善穆斯林友善旅遊配套，共同打造香港成為「穆斯林友善」的旅遊目的地。