昂坪360首季長短途國際旅客升12.3%　創疫後新高　七欖前3日升23%

疫後通關帶動旅遊業，昂坪360今日（10日）公布，今年首季來自長短途國際市場的旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，創疫後新高；其中在七欖開賽前三日，數字更較去年同期上升23%。



昂坪360董事總經理董沛銓表示，對數字感到鼓舞，認為大型盛事活動對香港旅遊業有正面積極的作用。昂坪360又預計，今年五一黃金周賓客到訪數字將有高單位數升幅。



昂坪360表示，首季來自長短途國際市場的遊客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，創疫後新高。（昂坪360提供）

首季長短途國際市場旅客佔逾五成

昂坪360公布，首季的長短途國際市場旅客，佔整體旅客人數超過一半，達51.3%；其次是內地，佔約三成，而本地居民則佔約兩成。

其中於七人欖球賽開賽前的三日（即25至27日），長短途國際市場旅客的平均每日到訪人數顯著上升，較去年同期上升23%，並佔整體旅客人數約64.6%。在平均每日到訪人數和佔比而言，該三日的長短途國際市場賓客的數字，表現均優於整個2025年首季的平均。

昂坪360表示，首季來自長短途國際市場的遊客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，創疫後新高。（昂坪360提供）

料五一黃金周將有高單位數升幅

昂坪360董事總經理董沛銓表示，對數字感到鼓舞，證明過去公司於海內外市場推廣工作的成效，而大型盛事活動更是對香港旅遊業有正面積極的作用。他表示，相信隨著政府大力推動盛事經濟，可吸引更多來自海內外的旅客到訪。

昂坪360表示，五一黃金周將會繼續加強宣傳，吸引更多賓客到訪，包括於港鐵（深圳）4號及13號線刊登廣告，又針對大灣區「樂齡族」加強推廣，鼓勵他們於平日空閒時間出。昂坪360預計，今年的五一黃金周賓客到訪數字將有高單位數升幅。

昂坪360表示，五一黃金周將會繼續加強宣傳，吸引更多賓客到訪，包括於港鐵（深圳）4號及13號線刊登廣告。（昂坪360提供）

昂坪360表示，首季來自長短途國際市場的遊客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，創疫後新高。(資料圖片）