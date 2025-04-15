資深大律師｜林芷瑩、林定韻、白天賜獲委任　林芷瑩為薛偉成妻子

終審法院首席法官張舉能今日（15日）宣布委任林定韻、林芷瑩及白天賜（Timothy Edward David Parker）為資深大律師。當中，林芷瑩為香港高等法院上訴庭法官、律政司前刑事檢控專員薛偉成的妻子。



司法機構指，有關任命將於委任典禮中隨公告委任書後生效，獲委任人士將在典禮中成為資深大律師，而委任典禮將於今年6月7日上午在終審法院舉行。



林芷瑩現年47歲，終審法院首席法官張舉能4月15日宣布委任她成為資深大律師。（plowmanchambers網頁）

資深大律師2025｜林芷瑩

司法機構稱，現年四十七歲的林芷瑩在香港大學先後取得法學士學位及中國法法學碩士學位，並在香港城市大學取得法學碩士（仲裁及爭議解決）學位。她於二○○○年在香港取得大律師資格，專長刑事法，經常代表控方或辯方出庭訟辯。

白天賜現年四十二歲，於二○○九年在香港取得大律師資格，他不但在一般民事法及商業法，在公法及憲法的知識造詣方面尤備受認同。（templechambers網頁）

資深大律師2025｜白天賜

司法機構稱，白天賜現年四十二歲，在墨爾本大學及香港大學分別取得文學士及法學士學位，並在劍橋大學取得法學碩士學位。他於二○○九年在香港取得大律師資格。他不但在一般民事法及商業法，包括競爭及規管法律方面富有經驗，在公法及憲法的知識造詣方面尤備受認同。

林定韻於一九九九年在香港取得大律師資格，執業範圍主要為商業法與競爭法，兼具處理訴訟和仲裁的經驗，在公法領域亦具札實經驗。（Des Voeux Chambers網頁）

資深大律師2025｜林定韻

司法機構指，林定韻現年四十七歲，在倫敦大學學院取得法學士學位，並在倫敦國王學院取得歐盟競爭法文學碩士學位。她於一九九九年在香港取得大律師資格，執業範圍主要為商業法與競爭法，兼具處理訴訟和仲裁的經驗，在公法領域亦具札實經驗。