大灣區航空桂林航班今投入服務　逢周二及周六提供兩班直航往返

大灣區航空宣布，桂林定期航班今早（15日）正式投入服務，進一步開拓其內地飛行網絡。新航線每星期逢周二及周六，提供兩班直航航班來往香港與桂林。首航班機的乘客登機出發前，機管局助理總經理（航空網絡發展）莊偉褀及大灣區航空管理層代表親臨香港國際機場送行。



大灣區航空宣布，桂林定期航班今早（15日）正式投入服務。（大灣區航空提供）

大灣區航空宣布，桂林定期航班今早（15日）正式投入服務。（大灣區航空提供）

首航班機約於上午9時抵達桂林兩江國際機場，歡迎儀式亦隨即於停機坪舉行，多位主禮嘉賓出席，包括桂林市文化廣電和旅遊局局長王子西及大灣區航空營運總裁羅燦等。

桂林位於廣西壯族自治區東北部，向來以秀麗自然景致而聞名中外，因此有「桂林山水甲天下」的美譽。桂林擁有不少著名旅遊景點，最為人所熟悉的包括灕江、象鼻山、日月雙塔景區、七星景區、靖江王府、陽朔公園、大榕樹等。

大灣區航空上月亦宣布，推出張家界定期航班服務，該航線每星期提供3班航班。

大灣區航空每逢周二及周六，提供兩班直航航班來往香港與桂林。（大灣區航空提供）

桂林有「桂林山水甲天下」美譽，擁有不少著名旅遊景點，最為人所熟悉的包括象鼻山。（大灣區航空圖片）