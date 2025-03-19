大灣區航空4.15起推桂林及張家界直航 可遊象鼻山與武陵源風景區
撰文：何瑞芬
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大灣區航空今日（19日）宣布推出張家界及桂林定期航班服務，，兩條直航航線將於下月15日起投入服務，來往香港與張家界航線每星期提供3班航班，桂林航線則為每周兩班。
香港與張家界航線每星期提供3班航班
大灣區航空指，推出張家界及桂林定期航班服務，可進一步拓展內地飛行網絡。當中，香港與張家界航線每星期提供3班航班，大灣區航空提到，張家界擁有壯麗奇特的天然地貌，主要景點包括武陵源風景區，此風景區由張家界國家森林公園等多個旅遊景區組成。橫跨張家界大峽谷的玻璃橋全長430米，乃全球最長及最高的玻璃橋。
桂林航線每周兩班
至於香港與桂林航線為每周兩班。大灣區航空指，桂林向來以秀麗自然景致而聞名中外，擁有不少著名旅遊景點，最為人所熟悉的包括灕江、象鼻山、日月雙塔景區、七星景區、靖江王府、陽朔公園、大榕樹等。桂林早於1982年便已獲國務院列入「國家歷史文化名城」首批名單之中。
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