大灣區航空取消航班｜陳美寶：復活節旺季須有效落實報告優化措施
撰文：譚皚璧
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大灣區航空早前宣布取消今年2月及3月共128班航班，涉及日泰韓航線約5,500名乘客。運輸及物流局局長陳美寶今日（12日）見記者時指出，今次事件主要是內部航班編配規劃上未如理想、內部溝通有問題，對客戶交代亦做得未到位所致。政府認為大灣區航空最重要強化內部管理、增強內部溝通機制及制定有效的規劃程序，已要求該航空公司每月需定時提交報告，倘取消航班則要提書面報告。陳美寶又強調，接着來的復活節旺季，已清楚要求大灣區航空須有效落實報告中羅列的優化措施。
運輸及物流局局長陳美寶表示，由大灣區航空公司提交的報告顯示，今次航班編配失誤，未能第一時間與顧客交代取消航班的原因，是內部航班編配規劃上未如理想，內部溝通亦有問題，對客戶交代亦做得未到位。政府認為大灣區航空日後在航班編配方面，須適當地制定有效的規劃程序，增强内部溝通，加強客戶服務，尤其是節日等高峰期查詢。而大灣區航空已增聘客戶服務安排。陳美寶特別提到，4月值復活節旺季，已清楚要求大灣區航空必須有效落實在報告中羅列的優化措施。
陳美寶強調，政府一向有監管機制，運輸及物流局和民航處每半年約見航空公司，空運牌照局亦有定時要求航空公司提交報告。今次事件後，空運牌照局已要求大灣區航空提交報告，之後每個月亦要定時提交報告，如有計劃取消航班及即將取消航班，都需要提交書面報告予空運牌照局，並要在報告中羅列出相關航班編配的資料。
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