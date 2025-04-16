關稅戰｜香港郵政即日停收寄美國內載貨品平郵郵件　4.27起停空郵

香港郵政今日（16日）宣布暫停寄往美國內載貨品郵遞服務安排，香港郵政指，美國政府早前宣布5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，調高付運美國而內載貨品郵件需繳納關稅，香港郵政稱絕不會代收所謂關稅，會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件：「寄件往美國香港市民需有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而要繳付高昂和不合理費用。」



平郵方面，由於海運時間較長，香港郵政即日起暫停接收內載貨品平郵郵件，如之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人於下周二（22日）起安排退件及退款；空郵方面，香港郵政將於4月27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。



美國總統特朗普。（資料圖片）

香港郵政稱絕不會代收所謂關稅：美方霸凌無理、濫施關稅

香港郵政今早8時發出新聞稿指，美國政府早前宣布5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。香港郵政批評美方霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，會暫停接收寄往美國而內載貨品郵件。

香港郵政4月16日稱暫停接收寄往美國內載貨品郵件，平郵方面，香港郵政指會由即日起暫停接收內載貨品的平郵郵件。（資料圖片／吳綽詩攝）

之前投寄相關平郵郵件而又未能付運往美國 4.22起安排退件及退款

香港郵政指在平郵方面，由於海運時間較長，會由即日起暫停接收內載貨品的平郵郵件，如市民之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人於4月22日起安排退件及退款。

香港郵政：香港市民需有心理準備就美方霸凌無理行為繳不合理費用

空郵方面，香港郵政指將於4月27日起暫停接收內載貨品空郵郵件。香港郵政稱，寄件往美國的香港市民需有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而要繳付高昂和不合理的費用，其他只內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。