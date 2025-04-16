港車北上｜陳美寶：發逾14萬許可證 料粵車南下方案年内公布細節
撰文：林子慰
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「港車北上」於2023年7月起實施，運輸及物流局局長陳美寶今日（16日）表示，截至今年3月底，運輸署已累計簽發約14.4萬張封閉道路通行許可證予「港車北上」申請人，每5至6輛合資格的車輛中便有一輛參加。港珠澳大橋使用量亦創新高，當中「港車北上」佔約四成。
陳美寶亦指出，當局正續與各內地單位探討「粵車南下」的方案和實施安排，料在今年內公布細節。
陳美寶今日書面回覆立法會議員質詢表示， 自「港車北上」實施至今，預約出行數目已增加至2025年第一季每月約6.1萬個至8.2萬個之間。根據附件，2023年7月計劃初實行時有3,713個預約出行數目；而最多人申請的月份為今年1月，有81,568 個預約出行數目。
陳美寶上月曾稱，港車北上推行至3月申請數字已破10萬輛，其中今年首兩個月，運輸署收到約8,000輛新申請。今年年初當局已提高申請數目至每天500宗，以應對需求。
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