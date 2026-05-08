珠海口岸商場7大推介｜華發商都／免費泊車／港車北上必逛

珠海口岸商場｜自港珠澳大橋啟用再配合「港車北上」政策後，珠海已成為不少港人的好去處。《香港01》「好食玩飛」頻道記者就整理了7大珠海口岸附近商場，當中有珠海熱門商場的珠海南屏華發商都、潮人勝地富華里及出關即到口岸天地等，部分商場更有精緻的聖誕裝飾，快點趁著假期一訪吧！



自港珠澳大橋啟用再配合「港車北上」政策後，珠海已成為不少港人的好去處。

珠海口岸商場【1】珠海南屏華發商都——珠海熱門商場 食玩買全涵蓋

位於香洲區南屏鎮的珠海華發商都，距離港珠澳大橋珠海口岸只有10分鐘車程，而停車場車費就需要¥5一小時。無論是港人抑或本地人都喜歡到這裏消遣。珠海華發商都面積達18萬平方米（約194萬呎，近25個足球場大小），多達300個品牌進駐。

當中有不少著名且港人熱門品牌，食肆有八合里牛肉火鍋、太二酸菜魚、客家菜客語等，茶飲咖啡品牌有喜茶、瑞幸、茉莉奶白等，另外也有永輝超市、卡拉OK純K、室內遊樂場湯姆貓親子樂園、夾公仔、戲院中影國際影城，戲院電影更是播放廣東話為主，涵蓋衣食住行、休閒、娛樂需要，難怪成為熱門商場。

珠海南屏華發商都

地址：香洲區珠江大道8號

交通：南屏大橋巴士站，步行約800米



珠海口岸商場【2】珠海富華里——開放式潮人勝地

距離港珠澳大橋珠海口岸近20分鐘車程的珠海富華里，不單單是個商場，更像個購物小區，而停車場也設1小時免費。小區內聚集近150個品牌，不但有連鎖品牌Apple、Nike、Salomon，也有部分是本地年輕人喜愛的小眾品牌MICartsy，而且到夜晚就會有街頭音樂表演和一些賣小食手作的攤檔，因此被不少內地網民稱為潮人勝地。

食肆方面，推薦一嘗獲米芝蓮必比登推介的川菜品牌榕意·川味之美，另外也有燒肉西塔老太太、木屋燒烤、人氣咖啡店M Stand等。玩樂方面同樣有POPMART分店、室內遊樂場、戒指工作坊等。服飾是小區的一大亮點，不妨前來一看。

珠海富華里

地址：九洲大道西與白石路交匯處

交通：蘭埔（富華里）巴士站，步行約260米



珠海口岸商場【3】珠海環宇城——海濱長廊飽覽海景

珠海環宇城佔地67,000平方米（約72萬呎，近10個足球場大小），同樣位於香洲區並與大橋口岸有20分鐘車程之隔，亦可乘坐廣珠輕軌「前山站」直達，商場停車場車費需要¥5一小時。

商場有近230個品牌，玩樂休閒店舖多，有VR遊樂場、美容按摩店、戲院、釣魚場、 滑雪練習場等設施。商場於頂樓設有海濱長廊， 珠海沿海一帶的景色飽覽無遺。食肆一樣豐富，有打卡西餐COMMUNE RESERVE、丸町OMAKASE等，還有主賣進口商品blt精品超市。

珠海環宇城

地址：前海北路96號（近前山總站）

交通：城軌前山巴士站，步行約151米



珠海口岸商場【4】横琴華發商都——全日免費泊車

橫琴華發商都於去年12月27日正式開幕，有近100個品牌進駐，離大橋口岸20分鐘車程，而其北區停車場更是全日免費泊車。其中推介食肆有潤鼎四季椰子雞、霸王茶姬、探魚烤魚等連鎖食店，還有精品超市Vita Supermarket可以慢慢購物。

横琴華發商都

地址：橫琴新區琴海路981路

交通：距橫琴北站步行1.4公里



珠海口岸商場【5】口岸天地——港珠澳大橋珠海口岸直達

口岸天地位於港珠澳大橋珠海口岸，過關直達。口岸天地分為兩區，A區及B區，商場位於B區，靠近入境大樓，B區總面積約3.7萬平方米，相等於5個足球場，有約139間商店。港車北上的朋友可考慮停泊車輛於口岸P1地下停車場，P1停車場首半小時免費。

不少港人熟悉的品牌亦於商場設店，其中有快餐店KFC；手搖飲品店蜜雪冰城、茶理宜世和Pacific Coffee；便利雜貨店名創優品、美宜佳；甜品店趙記傳承等。

口岸天地

地址：港珠澳大橋珠海口岸港東一路128號交通連廊



珠海口岸商場【6】中央匯Super Box——全場綠植環繞

中央匯與傳統室內商場不同，採用中式園林設計，全場綠植環繞。距離珠海口岸車程21分鐘。1樓是小吃黨的天堂，進駐了喜茶、瑞幸、瑞可爺爺甜品及強推港式菠蘿油的漁記茶餐廳；2樓則主打正餐，想吃現炒黃牛肉，或是地道潮汕菜、火鍋都能一次滿足。商場中庭在晚上更會有駐唱歌手演出，吹著晚風聽歌吃飯，氣氛一流！

中央匯Super Box

地址：粵華路255號

交通：中西醫結合醫院巴士站，步行約136米



珠海口岸商場【7】勵駿龐都廣場——葡式城堡建築 珠海小歐洲打卡必去

勵駿龐都廣場距離珠海口岸車程22分鐘，它最吸睛之處在於濃郁的葡萄牙曼努埃爾風格建築，米白色外牆配上復古鐘樓與哥特式拱廊，入夜燈光亮起時宛如童話城堡，被網民譽為「珠海小歐洲」，是極受歡迎的攝影打卡勝地。

商場內部設有挑高中庭與琉璃穹頂，氛圍古典浪漫。除了設有文創小店與精品超市，餐飲方面更有地道的葡國菜、西餐廳及精品咖啡。這裏不時還有音樂噴泉與藝術展覽，非常適合追求生活質感的港人前來散步、用餐兼影相打卡。

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勵駿龐都廣場

地址：環島東路橫琴購口岸商業廣場西150米

交通：距珠海口岸車程22分鐘



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