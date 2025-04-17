詐騙｜去年15%網購騙案涉演唱會　失1800萬　警料將因啟德園增加

詐騙案件數量仍然高企，2024年接獲11,559宗網購騙案報案，按年上升近三成；損失金額達3.56億元，按年上升1.66億元。當中有15%案件與演唱會有關，歌迷損失金額達1,800萬元。



警迫指有部份騙徒會以不同藉口拖延出演唱會或其他活動門票，令受害人去到舉行當日，方發現所購買的門票未能進場或所謂的賣家沒有發貨。啟德體育園未來將有很多演唱會和其他活動開始售票，警方料同類型騙案將會增加，騙徒會看準有粉絲未能購票，在網上訛稱有大量的內部門票可供選購，誘騙受害人中招。



警方公布2024年接獲11,559宗網購騙案報案，按年上升近三成。（盧翊銘攝）

2024年網購騙案總損失3.56億元，按年上升1.66億元。（盧翊銘攝）

網購騙案佔科技罪案34% 損失3.56億元

根據警務處的定義，科技罪案指以電腦爲目標，或以電腦或互聯網作爲犯罪的骨幹工具的罪案，網購騙案便是科技罪案的一種。本港去年錄得33,903宗科技罪案，按年下跌0.6%，卻錄得11,559宗網購騙案，按年上升近三成，佔了所有科技罪案的34.1%。損失金額亦達3.56億元，按年上升1.66億元。

當中，最常見的3種網購騙案犯案手法是Facebook網購專頁騙案、Carousell釣魚連結騙案和彈票黨騙案。

去年的11,559宗網購騙案中，有15%案件與演唱會有關，損失金額達1,800萬元。

英國著名樂隊Coldplay 4月8日在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，現場氣氛熱烈，歌迷不時隨音樂歡呼。（賴卓盈攝）

英國著名樂隊Coldplay 4月8日在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，現場氣氛熱烈，歌迷不時隨音樂歡呼。（賴卓盈攝）

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警方：料有騙徒看準啟德體育園演唱會「商機」賣假內部門票

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青指，有部份騙徒會以不同藉口拖延「出貨」，令受害人去到活動舉行當日，方發現所購買的門票未能進場或所謂的賣家沒有發貨。

他預計同類型的騙案將會增加，未來啟德體育園將有很多活動開始售票，料將有騙徒看準有粉絲未能購票，而在不同的購物平台開設帖文，謊稱有大量的內部門票可供選購，誘騙受害人購買。

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，4月11日第三場全場滿座。（倪清江攝）

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，4月11日第三場全場滿座。（倪清江攝）

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網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青籲市民使用「防騙視伏App」。（盧翊銘攝）

警方呼籲市民使用「防騙視伏App」 今年首季移除逾2000個可疑專頁

陳純青呼籲市民使用「防騙視伏App」，該App新增了三大新功能，包括可疑來電警示、可疑網站偵測及公眾舉報平台。去年12月，警方已將可疑帳號警示覆蓋轉數快、網上銀行、銀行櫃台交易及自動櫃員機。在轉賬時，如果收款帳戶與「防騙視伏器」的詐騙資料庫記錄相符，系統便會發出警示。

他亦表示，警方已聯同多個網上購物平台合力打擊騙案。警方去年成功移除超過11,000 個可疑的專頁或用戶，而今年首季亦已經成功移除超過2,000個可疑的專頁或用戶。