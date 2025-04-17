詐騙｜商人中「彈票黨」損失300萬　優惠匯率換人民幣收空頭支票

本港2024年錄得33,903宗科技罪案，受害人總共損失51.3億元，損失最大一宗事主被騙300萬元。警方表示，該宗個案受害人是一名六旬商人，中了三大常見騙案手法中的「彈票黨」。



騙徒誘騙受害人以優惠兌換率兌換人民幣，騙徒向事主存入300萬元支票，以換取其過戶200多萬元人民幣，受害人之後才發覺是空頭支票，無法兌現，但財到光棍手，一去無回頭。



警方指去年有超過4%的網上購物騙案與「彈票」有關，涉及接近2,200萬元。這種詐騙手法的關鍵在於利用賣家對「戶口結餘」的誤解，以存入「空頭支票」令賣家誤以為已經收到款項。「賬面結餘」或「戶口結餘」可能包括並未結算的支票或交易款項，「可用結餘」才是戶口內可供提取的款項。



警方公布2024年接獲11,559宗網購騙案報案，按年上升近三成。（左起）網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德及警司陳純青、以及香港電商協會會長李基銓展示3種常見的網購騙案犯案手法。（盧翊銘攝）

2024年網購騙案總損失3.56億元，按年上升1.66億元。（盧翊銘攝）

去年科技罪案受害人損失51.3億

警方指2024年本港錄得33,903宗科技罪案，比2023年下跌0.6%或減少209宗；損失金額為51.3億元，比2023年的55億元下跌6.7%或3.7億元。

網上購物騙案則錄得11,559宗，佔整體科技罪案的34.1%。對比2023年上升了2,609宗，即29.2%，涉及損失金額更比2023年上升了接近87%，總額約3.6億元，增加1.66億元，平均一宗損失金額為接近31,000元 。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，涉案金額大幅上升主要源自2024年多宗涉及大額加密貨幣或外幣兌換的案件，當中損失最大的單一案件已經造成接近300萬元損失。

（警方提供圖片）

（警方提供圖片）

六旬商人收到騙徒存入300萬元支票 轉賬給對方才發現是彈票

損失300萬元的苦主是一名六旬商人，中了第三種常見的騙案手法，即所謂的「彈票黨」。陳純青表示，事主與騙徒從微信認識，騙徒誘騙事主以優惠兌換率兌換人民幣，更透過支票存了300萬元港幣給事主。事主在帳戶結餘看到有此筆轉賬，便不虞有詐地過回200多萬元人民幣給騙徒。其後，事主接獲銀行通知，該支票其實是一張彈票。

在「彈票黨」個案中，騙徒會假扮買家，在交易平台或社交媒體主動聯絡賣家購買貨品，並主動提出以「支票付款」完成交易，並且願意親身面交，以換取賣家信任。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青籲市民使用「防騙視伏App」。（盧翊銘攝）

騙徒會向賣家提供空頭支票製造入數假象 去年損失2200萬

陳純青表示，這種詐騙手法是通過存入空頭支票來進行，騙徒會向賣家提供一張空頭支票，並製造入數假象，讓賣家以為已經成功收款。當賣家將貨品發出或親自交收後，便會發現該支票彈票，而此時騙徒已經消失不見。

根據警方資料，去年有超過4%的網上購物騙案與「彈票」有關，涉及接近2,200萬元。

「彈票黨」騙案手法。（警方提供圖片）

警方提醒市民「賬面結餘」或「戶口結餘」可能包括並未結算的支票或交易款項，「可用結餘」才是戶口內可供提取的款項。（警方提供圖片）

騙徒成功關鍵在於受害人對「賬面結餘」或「戶口結餘」存誤解

這種詐騙手法的關鍵在於利用賣家對「戶口結餘」的誤解，以存入「空頭支票」令賣家誤以為已經收到款項。「賬面結餘」或「戶口結餘」可能包括並未結算的支票或交易款項，「可用結餘」才是戶口內可供提取的款項。陳純青提醒市民在要小心分辨兩種結餘，以免被騙徒誤導。

警方公布2024年接獲11,559宗網購騙案報案，按年上升近三成。（左起）網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德及警司陳純青、以及香港電商協會會長李基銓展示3種常見的網購騙案犯案手法。（盧翊銘攝）

為提防網上購物騙案，警方有以下建議﹕

● 光顧信譽良好的賣家，儘量選擇當面交收；

● 應透過官方銷售渠道購買貨品；

● 兌換外幣或加密貨幣時，應光顧信譽良好的找換店或加密貨幣交易所；

● 出售貨品時，不應單憑入數收據便相信付款完成。「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，「可用結餘」金額才反映真正入賬狀況；

● 付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評；

● 不要點擊不明來歷的連結及在非官方的網站披露個人帳戶資料；及

● 如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢。

