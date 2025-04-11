兩周581宗網購騙案涉$1415萬 復活節前湧假旅遊專頁氹買機票套票
撰文：凌逸德
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過去兩星期，警方共接獲581宗網購騙案，總損失逾1,415萬元；當中涉及機票或旅行套票的騙案有49宗，涉款達67萬元。其中一名51歲本地女子，誤信虛假的Facebook貼文，欲購買5張前往英國倫敦的機票，轉帳後對方隨即失聯，損失近5萬元。
警方提醒，復活節假期將至，不少人將離境旅行。騙徒會覬覦市民心態，開設大量虛假的旅遊專頁，以優惠價錢出售機票或旅遊套票，更會賣廣告招徠，當受害人付款後，便隨即失聯。
警方提醒市民，應從官方渠道或信譽良好的旅行社，購買旅遊產品；在網購時，應先查核對方的背景，例如專頁建立日期及評價等；付款前，可在守網者網站 （https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。
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