大灣區航空增張家界直航　每周3班機往返　武陵源列世界自然遺產

大灣區航空近年積極拓展內地航點，張家界首航昨晚（15日）已投入服務，每周將固定分別提供3個航班來往香港與張家界，即大灣區航空的內地航點增加至5個。張家界位於湖南省西北部，其中武陵源風景區早於1992年獲聯合國教科文組織列入「世界自然遺產保護名錄」名冊上。



2025年4月15日，大灣區航空張家界定期航班投入服務。（資料圖片／廖雁雄攝）

張家界武陵源核心景區袁家界。（圖片來源︰視覺中國）

大灣區航空張家界航線每周固定提供3個航班

大灣區航空繼昨早（15日）開通桂林航線後，今日再公布湖南省張家界定期航班昨晚投入服務，航班編號分別為HB872及HB873。新航線每周固定提供3個航班，香港出發時間為逢周二、周四及周六的晚上9時55分、張家界出發時間則為逢周三、周五及周日的早上8時正。

張家界航線開通後，大灣區航空的內地航點增加至5個，包括舟山、黃山、宜昌、桂林及張家界。

大灣區航空張家界新航線每周固定提供3個航班。（文件截圖）

機管局助理經理到登機閘口為首航送行

機管局助理經理（航空樞紐發展）王文遠昨晚在大灣區航空管理層代表陪同下，到香港國際機場登機閘口，為張家界首航班的乘客及機組人員送行，以表支持。首航在晚上11時半抵達張家界荷花國際機場。

大灣區航空管理層代表到香港國際機場登機閘口，為首航班的乘客及機組人員送行。（大灣區航空圖片）

張家界機場歡迎儀式慶祝航線開通

為慶祝航線開通，張家界機場今早也在停機坪舉行歡迎儀式，嘉賓包括張家界市人民政府副秘書長李慈忠、大灣區航空地面服務總經理簡浩賢等。開往香港的首航在早上8時由張家界出發。

張家界機場舉行歡迎儀式。（大灣區航空圖片）

武陵源風景區列入世界自然遺產名冊

張家界位於湖南省西北部，擁有壯麗奇特的天然地貌，其中武陵源風景區早於1992年獲聯合國教科文組織列入「世界自然遺產保護名錄」名冊上。此外，張家界大峽谷全長430米的張家界玻璃橋為全球最長及最高的玻璃橋，為旅客帶來震撼的體驗。