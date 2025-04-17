日本地震陰霾牽連台灣　拆解國泰航空機票「過大海價」仍有賺

【機票價格／日本地震／國泰航空／HK Express／台灣】港人熱門外遊目的地日本， 今年可能發生大地震的消息和預言引發關注，甚至鄰近的台灣也受到牽連。翻查國泰航空票價，未來數個月最低只收1,017元，當中香港往返台灣的淨機票價格只佔300元，其餘稅項等雜費合計717元，佔總機票價格的70%。



有旅遊業界人士分析，「過大海」往返港澳的車船費，相比香港往來台灣淨機票300元更貴，例如港澳一號直通巴來回收360元。該人士分析指，由於國泰的機艙載滿貨物，即使載客需求下降，國泰也未必會大幅度削減班次，相信「過大海價」可成功吸引乘客回流。



未來數個月國泰航空香港往返台北機票低見1,017元。（資料圖片／廖雁雄攝）

未來數個月國泰航空香港往返台北機票低見1,017元。（國泰航空網頁截圖）

日本今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，甚至鄰近的台灣也受到牽連。

國泰台灣機票未來數個月最低收1,017元

翻查國泰官網，香港往返台北的經濟艙機票，未來數個月部份日子埋單最低收1,017元，該費用已包括23公斤寄艙行李，以及連稅費等雜項。

燃油附加費佔322元。（國泰航空網頁截圖）

機票價格包括機場建設費、飛機乘客離境稅、機場旅客保安費等。（國泰航空網頁截圖）

來回機票價格只佔300元 附加費等雜項佔總票價70%

根據付款頁面資料，香港往返台灣淨機票價格只佔300元，其餘費用包括燃油附加費322元、機場建設費90元、飛機乘客離境稅120元、機場旅客保安費65元，以及台灣機場服務費120元，即雜費合計717元，佔總機票價格的70%。

反觀廉航香港快運（HK Express），若揀選不包寄艙行李的「輕便飛」，票價相比國泰航空便宜，只收901元。當中淨機票佔180元，其餘雜費佔721元，即佔總機票價格的80%

HK Express無寄艙行李收901元 淨機票價格180元

換言之，香港往來台灣機票確實非常便宜，傳統航空公司的國泰淨機票價格只收300元，逼近廉航香港快運的180元。

HK Express台灣機票雜費佔721元，即佔總機票價格的80%。（香港快運網頁截圖）

港澳直通巴來回收360元 「過大海」比台灣淨機票貴

有不願透露姓名的旅遊業界人士表示，港澳一號直通巴單程收180元，即來回360元；噴射飛航日間單程收175元、晚間更索價220元，若日間出發晚間回港，合共要395元。換言之，「過大海」往返港澳的車船費，相比台灣淨機票來回300元更貴。

「過大海」往返港澳的車船費，相比台灣淨機票來回300元更貴。（資料圖片）

業界分析國泰一定唔會蝕

該業界人士分析指，台灣往來香港為全球最繁忙的航線之一，由於國泰的機艙載滿貨物，即使載客需求下降，國泰也未必會大幅度削減班次。他相信以國泰的號召力，「過大海價」的機票可成功吸引乘客回流，強調「國泰一定唔會蝕。」