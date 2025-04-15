日本地震恐慌｜香港航空證實5至6月縮減航班　指部份航線預訂少

港人熱門旅遊目的地日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人前往意欲。香港航空今晚（15日）表示，由於日本部份航線的旅客預訂量較少，今年5月至6月期間將減少福岡、名古屋及札幌的航班頻率。



香港航空對於今次調整造成的不便深表歉意，將通知受影響乘客相關航班的變動，安排替代航班或提供機票退款。



香港航空將在5月至6月縮減日本部份航點的班次。（香港航空圖片)

5月至6月縮福岡、名古屋及札幌航班

網上社交平台群組帖文稱，香港航空將在5月至6月縮減日本班次，涉及福岡24對班次、名古屋10對班次，札幌14對班次。

香港航空回應《香港01》指，近日有關日本部份航線的旅客預訂量較低，將針對今年5月至6月期間往返日本的部份航班作出調整，包括減少福岡、名古屋及札幌的航班頻率。

福岡、名古屋及札幌的航班受到影響。（資料圖片）

香港航空致歉 為受影響乘客安排替代航班或提供機票退款

香港航空指，將主動通知受影響乘客相關航班的變動，安排替代航班或提供機票退款，以確保旅客權益。香港航空對於今次調整造成的不便深表歉意，承諾全力協助受影響乘客，提供妥善的行程安排。

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香港航空將開通呼倫貝爾及悉尼航線︰致力拓展航線網絡

香港航空強調，將繼續致力拓展航線網絡，包括今年4月底開通內蒙古呼倫貝爾、6月開通悉尼航線，另外溫哥華航線由5月25日起，升級至每日一班，為旅客提供更多的出行選擇。