日本地震恐慌｜機票需求減　2航空公司削班次　國泰暑假賣$2000多

港人熱門旅遊目的地日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人前往意欲，航空業界消息指，香港航空將在5月至6月縮減日本班次；大灣區航空營往來香港與德島航班，將於5月12日起由每周3班縮減至2班，強調是因應市場情況調整個別航線的班次。



有本地旅行社大受打擊，縱橫遊今個復活節日本團數目只有去年一半，常務董事袁振寧今日（15日）透露，最近不斷「出招」，包括減價、地震退款保障及小童免費等，也難以挽回顧客的信心，估計日本報團數目必定不如去年。他分析指，目前飛往日本的機位供過於求，估計航空公司只能調整班次，同時加開內地的新航點，甚至國泰航空暑假期間日本機票價已降至2,000多元，已包23公斤行李，創國泰近年票價的新低。



航空業界消息指，香港航空將在5月至6月縮減日本班次。（香港航空圖片)

大灣區航空營往來香港與德島的國際定期航班，將於5月12日起調整，由現時每周3班縮減至2班。（資料圖片／廖雁雄攝）

網上傳香港航空5月至6月縮減日本班次 清邁及台中停飛

網上社交平台群組帖文指，香港航空將在5月至6月縮減日本班次，涉及福岡24對班次、名古屋10對班次，札幌14對班次，這消息在航空業界甚囂塵上。《香港01》已向香港航空查詢。

另有航空業界人士透露，其實多間公司也有同類型的情況，認為是業界因應市場調整的做法。

網上社交平台群組有帖文指香港航空將在5月至6月縮減日本班次。（資料圖片）

大灣區航空香港往返德島航線5月中起每周減少一班

日本德島縣政府近日表示，大灣區航空營往來香港與德島的國際定期航班，將於5月12日起調整，由現時每周三班，縮減至兩班。大灣區航空回應指，因應市場情況，例如消費者需求的變化，調整個別航線的班次，又強調有關安排為業界因應市場變化的慣常做法。

大灣區航空又指，如航班需要調動或取消，將保障乘客為首要考慮，包括主動通知已訂票的乘客，提供適切的票務安排，例如轉乘其他航班、更改機票及退款等，盡量減低對行程所造成的影響。

4月初東京櫻花盛開，不少港人前往賞櫻。（資料圖片)

4月初東京櫻花盛開，不少港人前往賞櫻。（資料圖片)

4月初東京櫻花盛開，不少港人前往賞櫻。（資料圖片)

縱橫遊復活節日本團數目只有去年一半

本地旅行社確實受到日本地震傳言的打擊，其中縱橫遊復活節日本團數目，只有去年一半。常務董事袁振寧最近屢出新招吸客，例如推出日本地震額外保障，一旦日本爆發5級或以上的地震，可獲全額退款；另外顧客報名任何暑假期間出發的日本團，每兩名成人可免費攜同一名12歲以下小童（不佔床位），每團限最多15個名額。

出招仍難挽回顧客的信心 日本報團數目必定不如去年

袁振寧今日再透露，暑假報團的高峰期為5月至6月份，即使每兩名成人可免費攜同一名小童，但家長仍在觀望中，也有顧客正考慮秋冬季報團，因此他認為「出招」也難以挽回顧客的信心，減價也未能奏效，估計日本報團數目必定不如去年。

不過他觀察到其他地區的報團數目持續增加，除了內地團的需求強勁外，歐洲希臘、澳州及中東杜拜等地，也錄得明顯升幅，「嗰啲地方團費仲貴過日本，覺得顧客唔係冇消費力。」

縱橫遊常務董事袁振寧表示，復活節日本團數目，只有去年一半。（資料圖片／鄭子峰攝）

料機位供過於求 航空公司只能調整日本班次 另加開內地航點

至於航空公司疑縮減班次方面，袁振寧分析指，部份航空公司疫情前訂購的中短程飛機，在疫情結束後才陸續交付，惟適逢緬甸KK園區事件影響港人遊東南亞，最近又有日本地震的傳言，以致目前機位供過於求，估計航空公司只能調整班次，同時加開內地的新航點，以免飛機閒置。

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國泰暑假日本機票跌至$2000多元包23公斤行李 創近年票價新低

袁振寧表示，最近更容易為顧客預訂飛往日本的機位，甚至國泰航空暑假期間的票價，已調整至2,000多元，更包23公斤行李，若果對比航空公司今年初及暑假機票價格，可發現整體下跌幅度約兩成，創國泰近年票價的新低。

不過他指，暫未收到航空公司定期縮減班次的通知，估計只屬於臨時的調整安排。