日本地震恐慌｜國泰台北來回機票$1017平過廉航　項明生分析3原因

【機票價格／日本地震／國泰航空／HK Express／廉航】港人熱門旅遊目的地日本，自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，甚至鄰近的台灣也受到牽連。翻查國泰航空票價，未來數個月最低只收1,017元，包23公斤寄艙行李，以及連稅費等雜項。國泰旗下廉價航空香港快運（HK Express）不包寄艙行李的「輕便飛」，機票連稅項也收901元，若購買20公斤寄艙行李，總額升至1,101元，即貴過國泰8.3%。



旅遊達人項明生表示，由於最近網上不斷討論「南海海槽大地震」的消息，或影響到港人前往台灣旅遊的意欲，機票價格自然下降；另外國泰航空採取較大型的客機，台北只是該航線飛往東京或大阪的中轉站，估計國泰因而壓低票價吸客。



未來數個月國泰航空香港往返台北機票低見1,017元。（資料圖片／廖雁雄攝）

未來數個月國泰航空香港往返台北機票低見1,017元。（國泰航空網頁截圖）

國泰航空香港往返台北機票未來數個月最低$1017

最近有旅行社稱，國泰航空的日本機票價格創疫情後新低，不過往台灣則出現顯著跌幅。翻查國泰航空網頁，香港往返台北的經濟艙機票，未來數個月部份日子埋單最低收1,017元。該費用已包括23公斤寄艙行李，以及連稅費等雜項。至於其他日子則收1,317元至2,587元。

香港快運（HK Express）台北機票「輕便飛」收901元。（資料圖片）

HK Express台北機票買20公斤寄艙行李索價$1101

記者隨機抽取7月5日及7月12日，作為出發及回程日期，再翻查其他航空公司的台北票價，發現國泰航空更低。若以廉航香港快運（HK Express）為例，來回兩程揀選「經濟飛」，即包20公斤寄艙行李，連稅費等雜項，索價1,101元，即貴國泰8.3%。

若揀選不包寄艙行李的「輕便飛」，雖然票價相比國泰航空便宜，但連同稅費等雜項，仍要收取901元。

大灣區航空航「好想飛」包20公斤寄艙行李收1,385元。（資料圖片／廖雁雄攝）

大灣區航空台北機票包20公斤寄艙行李索價$1385

標榜價值型航空公司（Value Airlines）的大灣區航空，若來回兩程揀選「好想飛」，即包20公斤寄艙行李，連稅費等雜項，索價1,385元，即貴國泰36.2%。

香港航空（HK Express）不包寄艙行李的「經濟飛」，票價仍然相比國泰航空昂貴。（資料圖片）

香港航空台北機票不包寄艙行李貴過國泰 實收$1199

香港航空來回兩程揀選「精選經濟飛」，即包20公斤寄艙行李，連稅費等雜項，索價1,359元，即貴國泰33.6%。若揀選不包寄艙行李的「經濟飛」，票價仍然相比國泰航空昂貴，連同稅費等雜項，仍要收取1,199元，即貴國泰17.9%。

長榮航空香港往返台北機票索價1,677元。（資料圖片）

長榮航空香港往返台北經濟艙機票收$1677

台灣傳統航空公司長榮航空，若按相同的日期搜尋，所得出的票價也高於國泰航空。其中經濟艙包23公斤寄艙行李，連同稅費等雜項，索價1,677元，即貴國泰航空64.9%。

旅遊達人項明生表示，由於最近網上不斷討論「南海海槽大地震」的消息，或影響到港人前往台灣旅遊的意欲。（資料圖片）

項明生︰預測日本南海海槽大地震影響港人遊台意欲

曾旅居日本及台灣的旅遊達人項明生表示，由於最近網上不斷討論「南海海槽大地震」的消息，或影響到港人前往台灣旅遊的意欲，而機票向來是根據供求適時調整的「海鮮價」，當預訂乘客不多，機票價格自然會下降。

項明生分析指，由於國泰航空採取較大型的客機，座位數量遠多於廉航的中小型客機；加上台北只是該航線飛往東京或大阪的中轉站，估計國泰因而可壓低票價吸客。