復活節｜AlipayHK增跨境醫療預訂功能　逾20個合作診所包括愛康健

【復活節／五一黃金周／北上睇牙／北上消費／深圳睇牙】復活節及五一假期將至，部份港人或計劃北上消費。AlipayHK今日（16日）公布，AlipayHK最新設置「跨境醫療甄選」專區，用戶可提前預訂內地的醫療服務，服務範圍包括洗牙、補牙到眼科檢查及全面身體檢查等，合作品牌有愛康健口腔及格倫菲爾口腔。未來將陸續加入內地公立醫院相關功能，例如提供預約掛號等。



AlipayHK最新設置「跨境醫療甄選」專區，用戶可提前預訂醫療服務。（AlipayHK圖片）

復活節北上｜最新設置「跨境醫療甄選」專區 提供預訂醫療服務

北上消費熱潮持續，AlipayHK公布推出預約式跨境消費功能，包括提前預訂酒店、高鐵票等。隨著港人北上體檢的需求增加，AlipayHK最新設置「跨境醫療甄選」專區，用戶可提前預訂內地的醫療服務。

AlipayHK首階段合作涵蓋逾20個受港人關注的品牌，包括愛康健口腔。（資料圖片／黃浩謙攝）

復活節北上｜首階段合作涵蓋逾20個內地醫療品牌 包括愛康健口腔

首階段合作涵蓋逾20個受港人關注的醫療品牌，如格倫菲爾口腔、希瑪眼科等，服務範圍包括洗牙、補牙到眼科檢查及全面身體檢查等。用戶可在「Chill生活」專區領取愛康健口腔和格倫菲爾口腔的優惠券。

AlipayHK「跨境醫療」專區細分成人、兒童及長者健康三個範疇。（App截圖）

復活節北上｜涵蓋身體檢查、牙科及眼科服務

用戶只需在AlipayHK的搜尋欄輸入「跨境醫療」，即可進入專區購買心儀的醫療套餐，優惠最低1.8折。根據頁面顯示，專區細分成人、兒童及長者健康三個範疇，涵蓋身體檢查、牙科及眼科服務。

▼2024年3月29日 復活節假期北上人潮▼



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復活節北上｜未來加入內地公立醫院預約掛號等功能

AlipayHK並透露，未來將陸續加入內地公立醫院相關功能，例如提供預約掛號等，以便港人跨境醫療需求。