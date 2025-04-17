復活節假期｜港人港車北上度假　港珠澳大橋珠海關口中午已現車龍

一連四天的復活節假期明天（18日）展開，有港人提早今日（17日）經港珠澳大橋「港車北上」，到內地度假。在大橋入境珠海口岸，今日中午起出現車龍，需要排隊約一小時才能過關。不單止汽車要排隊過關，乘客下車經人工通道過關亦大排長龍。



今日（17日）港珠澳大橋珠海口岸入境珠海方向車流多。（Roy Wong＠港車北上分享群）

今日（17日）港珠澳大橋珠海口岸入境珠海方向車流多。（Elina Tai＠港車北上分享群）

車主指乘客過關時間長需等候

綜合港車北上分享群資訊，今早11時左右，港珠澳大橋珠海口岸開始出現車龍，大批私家車等候過關，有職員在馬路指揮。有網民指排隊約一小時，才能抵達關口及過關。

亦有網民指，不少人扶老攜幼北上，部份小童未能使用內地關口自助過關通道，因此要在人工通道排長龍等候過關。變相私家車已經過關，但要「車等人」。

今日（17日）港珠澳大橋珠海口岸入境珠海方向出現車龍。（Jackson Wong ＠港車北上分享群）

今日（17日）港珠澳大橋珠海口岸入境珠海方向出現車龍。（Ho Kin Wah ＠港車北上分享群）