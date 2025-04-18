復活節外遊慎防3大傳染病　衞生署授麻疹、登革熱、諾如預防錦囊

一連四日復活節假周五（18日）開始，大批市民會北上及外遊。衞生防護中心提醒市民復活節假期外遊時慎防傳染病，當中特別提到麻疹、登革熱和諾如病毒感染三種傳染病。



衞生防護中心又提醒回港旅客，如出現發燒、呼吸道感染病徵、紅疹或腸胃不適，應盡快諮詢醫生，並告訴醫生最近曾到過的地方，以加快診治。麻疹、登革熱和諾如病毒感染最新情況與預防措施，一文看清。



入境處早前預計今個復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（資料圖片/周令知攝）

衞生署旅遊健康服務網站

入境處早前預計今個復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（資料圖片/周令知攝）

復活節外遊｜麻疹最新情況

．近期部份海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲包括美國及加拿大、歐洲及鄰近地區包括越南、柬埔寨和菲律賓，因疫苗覆蓋接種率偏低而出現麻疹持續爆發。另外，日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。

．海外大部份個案未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳，反映了維持整體高疫苗接種率及群體免疫力的重要性。

復活節外遊｜麻疹預防方法

．接種疫苗是預防麻疹最安全有效的方法

．計劃前往麻疹流行地區的市民應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷

．若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗

．健康人士按建議接種麻疹疫苗後一般可獲長期，甚至終生保護，接種兩劑疫苗後預防效果更可達97%

．市民如從麻疹流行地區回港後出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童，並盡早向醫生求診。

復活節外遊｜麻疹病徵

．潛伏期為七至二十一日

．病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。市民如從麻疹流行地區回港後出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童，並盡早向醫生求診。

麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。（深圳市衞生健康委員會）

復活節外遊｜登革熱最新情況

．世界衞生組織於二○二四年在全球錄得超過一千四百萬宗登革熱個案，創歷史新高

．一些港人的旅遊熱點，例如泰國、新加坡及馬來西亞等地，都是登革熱流行的地方

復活節外遊｜登革熱預防方法

．穿著寬鬆、淺色的長袖上衣和長褲

．在外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

．戶外活動期間，避免使用有香味的化妝品或護膚品，依照指示重複使用昆蟲驅避劑，以及在同時使用昆蟲驅避劑及防曬液時應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑

．如從受登革熱影響地區回港，應在十四日內繼續使用昆蟲驅避劑

一些港人的旅遊熱點，例如泰國、新加坡及馬來西亞等地，都是登革熱流行的地方。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

復活節外遊｜諾如病毒感染最新情況

．諾如病毒在冬季會較為活躍，病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，並引致急性腸胃炎爆發

．香港人的旅遊熱點如日本、新加坡和台灣，現時的急性腸胃炎活躍程度較去年同期為高，加上部份地區的氣溫仍然較低，市民出外旅遊期間或有機會受到感染

復活節外遊｜諾如病毒感染預防方法

．光顧可靠及有牌照的食肆

．避免進食生或未經煮熟的食物，尤其要避免進食生的海產或肉類

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

．火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

．飲用經煮沸的水緊記進食前和如廁後要以梘液和清水徹底清潔雙手