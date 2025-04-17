流浪前總教練招重文叫友代投注外圍　爆球隊將不出前鋒　罰1.2萬

廉政公署早前採取「勁草」執法行動，搗破一個涉嫌貪污「打假波」外圍賭博集團，拘控標準流浪時任總教練招重文等7人。招重文及一名任「艇仔」的代課老師，涉在2023年投注本地足球賽事，2人今於東區裁判法院承認在5場球麯投注「外圍波」，包括兩場涉招所帶領的球隊，案情並指招在其中一場賽事前，曾向該代課老師稱，他的球隊將不派前鋒上陣。裁判官林子康今(17日)判招重文罰款1.2萬元，任代課老師的「艇仔」則罰款2.4萬元。



兩名被告：招重文（54歲，足球教練）和何思漢（45歲，代課教師），今承認2項推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注罪及1項向收受賭注者投注罪。

被告招重文認投注外圍，判罰款1.2萬。(朱棨新攝)

任代課教師的被告何思漢，案情指他是一名「艇仔」收取投注，並曾代招投注，他認罪判罰款2.4萬。(盧翊銘攝)

投注5球賽2場涉標準流浪

案情指，招重文於案發時是標準流浪總教練，何思漢是一名學校代課老師，亦是俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人。涉案5場球賽分別為2023年1月7日東方體育會足球隊(東方)對香港足球會的足總盃賽事、1月8日傑志體育會(傑志)對標準流浪的賽馬會菁英盃賽事、1月15日標準流浪對晉峰足球會(晉峰)的港超聯賽事、2月5日傑志對深水埗體育會(深水埗)的港超聯賽事，以及12月30日深水埗對香港U23足球隊的賽馬會菁英盃賽事。

招曾要求何代下注4.7萬

招多次要求何協助他向外圍賭博經營者投注上述5場本地足球賽，每注介乎2,000元至5,000元不等，招另從標準流浪教練賴嘉輝收取2萬元賭注，5場賽事合共下注4.7萬元。

招向何透露流浪不會派前鋒作賽

在標準流浪對晉峰足球會的港超聯賽事中，招事前向何透露標準流浪的作賽策略，指當日標準流浪將不會派任何前鋒作賽，意味入球數目將會較低。比賽當日，招經何下注球賽的「下盤」及「細」總入球分別5,000元，最終標準流浪以2比1勝出球賽。

深水埗時任後衛梁羿童早前已認罪並判罰款5千元。(盧翊銘攝)

深水埗時任後衛梁羿童早前已認罪

另一名被廉署分案起訴的被告梁羿童（20歲，深水埗時任後衛），早前在東區裁判法院承認1項向收受賭注者投注罪名，被判罰款5,000元，涉及2024年6月1日深水埗及東方在足總盃決賽對壘的賽事。

另4被告7月再訊

另外，「莊家」姚曉聰（40歲）、港乙球隊虎門體育會（虎門）班主兼教練盧康銘（30歲）、虎門中場球員蘇俊賢（32歲），以及曾效力虎門的「艇仔」黃謙進（32歲），被控1項串謀向代理人提供利益罪及1項串謀詐騙罪。他們涉嫌以逾24萬元行賄多名足球員，藉此操縱球隊在2021/2022年球季多場港乙賽事的結果，以便集團經營外圍賭博，案件將於7月7日在東區裁判法院再訊。

案件編號：ESCC1718-19, 438/2024