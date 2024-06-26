打假波｜廉署控標準流浪主教練招重文等3人　涉及外圍賭博集團

廉政公署今晚（26日）公布，上月採取「勁草」執法行動，拘捕多人懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利。按檢控有關罪行的時效規定，廉署今日暫控其中三人向收受賭注者投注罪名，包括案發時為流浪足球會（又名標準流浪）主教練招重文亦及深水埗體育會後衛梁羿童、以及一名俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人。



廉政公署表示，其中一名被告為54歲的招重文，他在案發時為香港流浪足球會（又名標準流浪）主教練，另一人為45歲何思漢，他是俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人。二人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。

第三名被告為19歲深水埗體育會後衛梁羿童，他暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。

三人已獲廉署准予保釋，案件明日(27日)在東區裁判法院分案提訊。

案情指，在2023╱24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊(U23)均參與由香港足球總會舉辦的香港超級聯賽賽事。

政府嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注，但招重文及何思漢涉嫌於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注；梁羿童則涉嫌於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

廉署表示，香港足總在廉署調查案件期間提供全面協助。