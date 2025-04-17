電動車加牌費︱額定功率是甚麼？與加速性能有關？牌簿列明數值

政府今日（17日）向立法會交通事務委員會提交檢討電動私家車牌照費建議，將按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費，而非再按車輛淨重收費。甚麼是額定功率？車主及買家如何得知將來要交多少牌費？



額定功率是指摩打在長時間持續運作下，可以維持穩定輸出的最大功率，與電動車速度和加速性能有密切關係。前香港電動車協會副會長容芷恩表示，難以一概而論額定功率愈高，加速時間愈短，因為仍需視乎電動車設計、重量、零件等。車主查看牌簿便能得知車輛的額定功率，「未來車主」則要「行多兩步」，到陳列室問清楚。



汽車會永遠榮譽會長李耀培指，若用電油車的概念解釋，額定功率相當於「馬力」，額定功率與摩打的用電程度成正比。不過，電動車的續航力的決定性因素是電池的容量大小，不能單看額定功率的高低。



政府建議按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費。(資料圖片/黃浩謙攝）

政府建議按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費。(資料圖片/黃浩謙攝）

甚麼是電動車「額定功率」?

我們日常使用的電器會標示功率，功率數值高的電器代表在相同時間內消耗更多電能，就例如一個高功率的電熱水壺能更快將水加熱，亦能透過功率計算耗電量。

電動車依靠電動馬達驅動，並無附設汽缸的內燃引擎。電動馬達的「額定功率」（Rated Power），是指摩打長時間持續運作下，可以維持穩定輸出的最大功率，亦即是摩打加速的強度，其單位是千瓦（kW）。

汽車會永遠榮譽會長李耀培指，若用電油車的概念解釋，額定功率相當於「馬力」，兩者換算，則每一kW的額定功率，相當於約1.34匹馬力。

「額定功率」高低代表甚麼？

額定功率高低與電動車的速度和加速性能有密切關係。一般而言額定功率較高，代表更強勁及更持久輸出動力，不過仍需視乎汽車的設計。即使兩部車的額定功率相同，但重量、設計、使用零件等不一，都會影響電動車的速度和性能，難以一概以論。

李耀培則提到，額定功率與摩打的用電程度有關，額定功率愈高，代表摩打愈「食電」；額定功率愈低，代表摩打越慳電。不過，他強調，電動車的續航力的決定性因素是電池的容量大小，不能單看額定功率的高低。

政府建議按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW），分五個層級收取牌照費。(資料圖片/黃浩謙攝）

兩車加速時間一樣 額定功率可不一

前香港電動車協會副會長容芷恩指，額定功率所代表的摩打加速強度，不等於車輛加速的速度。她舉例即使兩款車由時速0加至100公里所需時間相若，但額定功率可以差異很大。她又指，額定功率並非車廠造一架車的指標，而是車輛出廠時才計算。

同一車款但不同版本的電動車，額定功率可相差一倍。圖為Tesla Model Y。（資料圖片／龔嘉盛攝）

同一車款不同版本 額定功率或不一

以電動車品牌Tesla為例，有車款分為後驅版本及四驅版本。容芷恩指前者只有單摩打，而後者則有雙摩打，因此額定功率亦有不同。

按政府提交立法會的建議文件，後驅版本額定功率約約70多千瓦，日後屬第二級別電動車，需繳付2,000元牌照費。而四驅版本達150千瓦以上，屬第三級別，需繳付2,500元。

容芷恩建議有意購買電動車的市民，到陳列室了解心儀車款的額定功率。（網上圖片）

容芷恩建議有意購買電動車的市民，到陳列室了解心儀車款的額定功率。（網上圖片）

如何得知「額定功率」數值？

容芷恩指部分車廠或會在網站標明額定功率，現有車主最簡單直接就是留意「牌簿」，即車輛登記文件上的紀錄。至於「未來車主」則可能要「行多兩步」，到汽車陳列室問清楚。

李耀培則表示，由於現時牌費以車重計算，因此車廠通常只會列明車重，讓消費者了解相關牌費；現時「未來車主」的確要到陳列室索取目錄（Catalog）了解，但他預期日後新收費實施後，車廠會列明額定功率。

政府建議把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，調整進程會分三年進行。（立法會交通事務委員會CB(3)542/2025(05)號文件）