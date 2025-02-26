財政預算案2025｜電動車量五年增八倍　撥三億元增3000高速充電樁

財政司司長陳茂波周三（26日）於立法會宣讀新一份財政預算案，提出撥款三億元資助業界增設電動車高速充電樁，預計2030年可增設3000個，預計可供額外16萬輛電動車使用。另外，政府將合共撥款逾6億元，分別資助公共巴士及的士綠色轉型，購買電動車。

陳茂波亦指，爭取今年及明年就啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統招標。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波指，本港有超過10萬輛電動車，是五年前的8倍。政府會在年中推出三億元資助計劃，預計可推動業界在2030年累計裝置3000個遍布全港的高速充電樁，供額外16萬輛電動車使用。

新一份財政預算案提出推出三億元資助計劃，預計可推動業界在2030年累計裝置3000個遍布全港的高速充電樁。（資料圖片／夏家朗攝）

政府已公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，並在新能源運輸基金預留4.7億元以資助專營巴士營辦商購買約600輛電動巴士。另外亦預留1.35億元資助的士業界購買3000輛電動的士。此外，「氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃」已接受申請。

政府已於去年就啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村及元朗南新發展區的智慧綠色集體運輸系統邀請意向書，並會繼續以創新思維推展相關系統，爭取分別於今年就啟德項目及明年就東九龍及洪水橋／厦村及元朗南新發展區項目招標。

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