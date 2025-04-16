電動車加牌費｜按額定功率計算　消息：分三年加至汽油車牌費七成

政府計劃改電動私家車牌照費計法，按「額定功率」分五級制釐訂牌費，。《香港01》獲悉當局擬分三年加電動私家車牌費，新牌費約為汽油車牌費的七成，新方案下周五諮詢立法會交通事務委員會，預計今年內通過修例。換言之，以汽油私家車平均每年牌費約7,500元的七成計算，電動私家車牌費可能由平均1,100元增至約5,000元。



電動車。(黃浩謙攝）

電動私家車牌費與燃油車爭六倍 因電動車計「淨重」

現時電動私家車平均每年牌照費約1,100元，與汽油私家車平均每年牌費約7,500元差距達六倍。原因是電動私家車牌費以車輛「淨重」計算，汽油私家車按引擎汽缸容量計算。目前一噸或以下的電動車牌費572元，之後每重多259公斤收取124元，另付114元予交通意外傷亡者援助基金。

電動車。(黃浩謙攝）

政府計劃改電動私家車牌照費計法，按「額定功率」分五級制釐訂牌費。（運輸及物流局）

擬以「額定功率」計算分五級制 當局：電動車愈來愈輕巧

運輸及物流局認為電動車電池的重量和體積愈來愈輕巧，令電動車在淨重大致相若的情況下，性能不斷提升，因此以車輛淨重計算牌費未必能全面反映電動私家車的價值，若改以「額定功率」分五級計算電動私家車牌費，並分三年推行，相信更能配合科技發展，亦與現時本港對汽油私家車根據引擎汽缸容量收取牌照費的安排相符，各自的收費標準均代表該車輛的馬力。

電動車。(黃浩謙攝）

消息：電動私家車新牌費約為汽油車七成

消息指，當局擬分三年將電動私家車牌費水平，增至汽油車牌費約七成，下周五諮詢立法會交通事務委員會，預計今年內通過修例。換言之，以燃油私家車平均每年牌費約7,500元的七成計算，電動私家車牌費可能增至約5,000元。

電動車。(黃浩謙攝）

當局形容電動私家車新牌費會維持低於燃油私家車的水平，預計電動私家車仍有一定吸引力，又指按額定功率向電動私家車徵收費用或稅款在國際間亦有類似做法，例如新加坡、意大利和西班牙，形容今次建議將與其他地區的類似做法接軌。