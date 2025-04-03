的士車隊︱電動車審批需時　業界冀加設充電樁　有司機不看好發展

政府去年批出5支的士車隊，預期今年七月可以投入服務，不過有車隊表示聘請司機有困難。航運交通界立法會議員易志明今早（3日）表示，目前聘請的士司機有難度，請人從來是一個挑戰，認為政府給予的一年時間似乎並不足夠。他又指業界有意見指香港充電樁數量不足，希望環境局可以加快增設相關配套。有的士司機稱，的士車隊只是「美化件事」，實質上沒有改變。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

易志明在電台節目指，的士車隊除了聘請司機有困難，引入新車亦有難度，因為需時審批，完成後才可在香港道路上行駛。此外，的士車隊選用電動車，易志明表示有業界人士反映指，香港電動車充電樁數量不足，希望環境局可以加快批准建設足夠充電樁。他又說有不少人希望經營電車充電生意，不過政府審批工作略為緩慢，期望可以加快相關工作。

另外，易志明相信的士司機加入車隊後，收入水平應該不錯，有司機亦表示有興趣，只是未清楚了解。他續指，大多的士司機以前喜歡自由，但加入車隊後生活可有保障，的士行業賺到口碑時，司機亦會感到光榮，不過這些都需要時間讓司機適應。他認為的士司機加入車隊後「揸完返唔到轉頭」。

航運交通界立法會議員易志明。（資料圖片/黄浩謙攝）

的士車隊大黃蜂愛心車隊負責人黃大海在同一節目指，他們有信心按計劃今年七月中投入服務，五月會有200部車在路面試運，六月再有200部，七月底便會全部到位。黃大海表示有聽聞很多行家指請人有困難，不過他們的車隊與的士司機從業總會配合，並沒有面對人手問題。

紅黃色車身的大黃蜂車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）

至於的士司機月薪，黃大海透露每名司機因要求及生活條件需要不同，底薪會以人性化處理，所以金額會不一；司機多勞多得，公司設有獎金制。他又表示，他們將有1000部新能源車投入服務，不過該些車輛在配置上需時調整以符合香港需要，現時正在測試中。

不過，的士司機黃先生不看好的士車隊，他認為現時已有網約的士平台，車隊只是「美化件事」，實質沒有改變，因的士司機仍然會揀客，「個個司機都揀好嘢做，個個睇錢嚟做」，只要「跑到數」是否加入車隊亦沒有所謂。